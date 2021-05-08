- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
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- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi

İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI - Haberler | Güncel

- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle çıkan protestolara destek gösterisi düzenledi.

- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi sokaklara dökülerek, Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle çıkan protestolara destek gösterisi düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi, Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketine yönelik protestolara destek vermek için sokaklara döküldü. Kolombiya'da vergi yasasına yönelik başlayan protestoların, eşitsizlik ve yoksulluk karşıtı bir harekete dönüşmesi üzerine eylemcilere ağır silahlarla karşılık verilmesine karşı Fransa'da bazı sivil toplum örgütleri de Kolombiyalı hükümet karşıtı gruplara destek verdi. Orta Amerika ülkesi Kolombiya'da yaklaşık 2 haftadır devam eden hükümet karşıtı protestoların bastırılmasında polisin orantısız güç kullandığı belirtildi.

Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Paris'te yaşayan Kolombiya vatandaşlarının da katıldığı gösteri için Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanıldı. Kolombiya'daki hükümet karşıtı eylemlerde birçok kişinin evlerinin pencerelerinden tencere tava çalarak gösterilere destek vermesinin bir benzeri Paris'teki gösteride de yaşandı. Bir grup vatandaş yanlarında getirdikleri tencere tavaları çalarak protestolara destek verdi.

- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi
- Paris'te Kolombiya'daki vergi reformu protestolarına destek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

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