Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
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Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto

Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te aşı karşıtları, sağlık kartının kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için Senato önünde gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te aşı karşıtları, sağlık kartının kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için Senato önünde gösteri düzenledi.

Fransa'da sağlık kartı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanması yasa tasarılarına yönelik protestolar devam ediyor. Aşı karşıtları, dün başkent Paris'te yer alan Ulusal Meclis'in önünde düzenledikleri gösterinin ardından bugün de Senato önünde gösteri gerçekleştirdi. Gösteriye hastane ve bakımevleri çalışanları da katılırken, Sarı Yelekliler gösteriye destek verdi.

Söz konusu yasa tasarısı Senato'da görüşüldüğü sırada binanın dışında toplanan kalabalığa karşı polis sert güvenlik önlemleri aldı. Aşı karşıtlarının içeri girmesini engellemek amacıyla Senato'nun önüne demir bariyer ve minibüslerle barikat kuran polis, yakınlardaki cadde ve sokakları kapattı.

Aşırı Sağ Ulusal Özgürlük Hareketi Lideri François Asselineau'nun çağrısı üzerine toplanan aşı karşıtları, hükümetin aşı politikasını eleştirerek, hastane ve bakımevi çalışanlarına aşının zorunlu hale getirilmesi ve sağlık kartı uygulamasını protesto etti. Hükümetin uygulamak istediği aşı politikasını hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu iddia eden göstericiler, karar geri çekilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"Aşı vurulmayan sağlık çalışanlarına maaş ödenmeyebilir, işlerine son verilebilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşılanmanın sağlık çalışanlarına zorunlu hale geleceğini ve sağlık kartının 21 Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile olmak üzere iki aşamada günlük hayatta kullanılmaya başlayacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Olivier Veran da 15 Eylül'den itibaren aşı vurulmayan sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmeyeceğini ve işlerine son verilebileceğini açıklamıştı.

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerine girebilmek için zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, Ağustos ayından itibaren, kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduklarına dair aşı kartını göstermek zorunda kalacak. - PARİS

Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto
Paris'te aşı karşıtlarından Senato önünde protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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