Paris İklim Anlaşması nedir? Paris Anlaşması önemi ve imzalayan ülkeler

Paris Anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hazırlanan anlaşmadır. Paris İklim Anlaşmasının amacı nedir? 2016 yılında yürürlüğe giren anlaşmayla, iklim değişikliğiyle küresel çapta mücadele etmek amacıyla yapıldı.

Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkeler hangileri? Sözleşme 22 Nisan 2016 tarihinde New York'ta taraf ülkelerin imzasına açıldı. Paris İklim Anlaşmasının özellikleri neler? Küresel ısınmayı engellemek ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amaçlanıyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Paris anlaşması, sera gazı emisyonlarının tavan yaptığına ve yüzyılın ikinci yarsında iklim sorununun çözülmesi gerektiğini dikkat çekerek, mümkün olan en kısa sürede uygulanması gereken küresel bir eylem planı ortaya koymaktadır.

Aralık 2015'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda 195 ülkenin onayıyla kabul edilen Paris Anlaşması, iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede önemlidir.

Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55'ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ise Paris Anlaşması'nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış, henüz Taraf olmamıştır.

PARİS ANLAŞMASI ÖZELLİKLERİ

Anlaşma'nın temel özellikleri:

> Küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesine göre 2°C'nin oldukça altında tutan ve hatta 1.5°C ile sınırlamayı amaçlayan uzun vadeli bir hedefi vardır.

> Anlaşma, tüm paydaşlara, yatırımcılara, işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve politika yapıcılara temiz enerjiye küresel olarak geçişin vazgeçilmez olduğuna yönelik mesaj verir.

> Tüm emisyonların yaklaşık % 98'inden sorumlu 189 ülkenin sunduğu ulusal iklim planları ile iklim değişikliğiylemücadele gerçek bir küresel çaba haline gelmiştir.

> İzleme ve durum değerlendirmesi yapmayı amaçlayan dinamik bir mekanizmaya olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. 2023 yılından itibaren taraflar, emisyon azaltımı, uyum ve sağlanan/alınan destekler konularındaki ilerlemeyi değerlendirmek üzere, her beş yılda bir "küresel durum değerlendirme" zirvelerinde bir araya gelecektir.

İMZALAYAN ÜLKELER

Dünya çapındaki 197 ülke arasında ise anlaşmayı onaylamayan 9 ülke kaldı. Bu ülkeler; Angola, Eritre, İran, Irak, Kırgizistan, Lübnan, Libya, Güney Sudan ve Yemen.