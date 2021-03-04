Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi

04.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:00
Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı kararlardan dolayı eleştirdi.

Ülkede 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'a rakip olacağı öngörülen Hidalgo, salgın tedbirlerine ilişkin adımlarda Macron'u yerel otoritelerle istişare etmeden hareket etmekle eleştirdi.

Sokağa çıkma yasağı, kitapçıların kapatılması ve aşı planlama stratejisi başta olmak üzere birçok konuda Fransa Cumhurbaşkanını Elysee Sarayı'ndan salgına ilişkin kararları dikte etmekle suçlayan Hidalgo, buna karşın kendisinin sahada olduğu ve alınan tedbirlerin sahadaki gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini savundu.

Bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiği

Hidalgo, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, "Kovid-19 ile mücadele stratejisinin başarısı, ikna edici sonuçlar sağlamayan veya bir ufuk çizmeyen dur-kalk taktiğinin parçası olarak birbirini takip eden kapanma açılma önlemlerine indirgenemez." değerlendirmesinde bulunarak, Macron'a salgın kararları alınırken halkın durumunu dikkate alması tavsiyesinde bulundu.

Paris Belediye Başkanı şubatın son haftasında yıllık izindeyken yardımcısı Emmanuel Gregoire hükümetle paralel olarak Paris'te 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu açıklamıştı.

Gelen tepkiler üzerine seçmenini karşısına almak istemeyen Hidalgo'nun da baskısıyla yardımcısı Gregoire, geri adım atarak 3 haftalık sokağa çıkma yasağının masadaki seçenekler arasında olduğunu bunu desteklemediklerini belirtmişti.

Bu durum Elyse Sarayı ile Paris Belediyesi arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Paris kulislerinde Hidalgo'nun Fransa'da yaşanan ekonomik sıkıntı ve salgın yönetimi konuları üzerinden Macron'a yüklenerek 2022'de karşısına sol cephenin adayı olarak çıkacağı konuşuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 20:18:14. #1.16#
title