Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı - Haberler
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Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Güncel

- Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı Fransa'nın başkenti Paris'in Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

- Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Rouen şehrini ziyareti sırasında 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı. Aday olmaya hazır olduğunu ifaden eden Hidalgo, "Bugün hazırım. Bu nedenle, alçakgönüllülükle, bu anın ciddiyetinin farkında olarak ve umutlarımızı hayatımızın gerçeği haline getirmek için, Fransa cumhurbaşkanlığına aday olmaya karar verdim. Çocuklarımıza, bir gelecek sunmaya adayım" dedi.

Fransızlar 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gidecek. Anne Hidalgo dışında 12 aday, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıklarını resmen açıkladı. Adayların 10 Nisan'da seçimlerin ilk turunda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplamaları gerekiyor.

Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Hauts-de-France Bölgesi Belediye Başkanı ve eski Bakan Xavier Bertrand, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Ayağa Kalk Fransa parti lideri Nicolas Dupont-Aignan, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Mélenchon, Halkın Yolu Partisi lideri Jean-Frédéric Poisson, İşçi Mücadelesi Partisinden Nathalie Arthaud, Direnelim Partisinden milletvekili Jean Lassalle, Fransız Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Yeni Anti-Kapitalist partisinden Philippe Pouton ve solcu Eski Ekonomi, Üretken İyileştirme ve Dijital Bakanı Arnaud Montebourg resmi olarak adaylıklarını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı - Haberler
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