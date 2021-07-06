Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek
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Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek Parçalara ayrılan ve başları henüz bulunamayan iki ceset olayında şok detay Göğüslerindeki silikon seri numarasından kadının kimliği tespit edilecek Sakarya'nın Sapanca ilçesinde beş gün önce parçalanmış halde çöp...

- Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek

Parçalara ayrılan ve başları henüz bulunamayan iki ceset olayında şok detay

Göğüslerindeki silikon seri numarasından kadının kimliği tespit edilecek

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde beş gün önce parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen iki cesedin başları henüz bulunamazken cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Silikonun seri numarasını alan ekipler önce silikonu satan firmayı daha sonrasında ise ameliyatı yapan doktoru bularak öldürülen kadının kimliğine ulaşmayı hedefliyor.

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi çıktı.

Sır cinayetle alakalı yeni detaylar

Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cesedin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Birçok parçaya ayrılan cesetlerin henüz baş kısımları bulunamazken, parçalanmış cesetler ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Göğüslerdeki silikon kimliği ortaya çıkaracak

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde parçalara ayrılmış kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Tespit üzerine ekipler, parçalara ayrılan kadının kimliğini tespit etmeye bir adım daha yaklaştı. Ekipler, silikonun seri numarasından önce silikonu firmaya ulaşmayı daha sonrasında ise ameliyatı gerçekleştiren doktoru bularak öldürülen kadının kimliğine ulaşmayı hedefliyor. Bir yandan, cesetlerin diğer parçalarından DNA tiplemesi yapılabilmesi amacı ile çalışmalar sürdürülürken diğer yandan ise kayıp ihbarları da değerlendiriliyor.

Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek
Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek
Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek
Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikon seri numaraları çözecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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