Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
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Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu

Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY - Haberler | Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37), olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak gözden kayboldu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37), olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak gözden kayboldu. AFAD, Jandarma ve ANDA arama kurtarma ekipleri, Yolcu'yu bulmak için çalışmalara başladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuruyemişçilik yapan, bir dönem ilçede yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan evli ve bir çocuk sahibi Muammer Yolcu, bugün saat 15.00 sıralarında Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle paraşütkün kontrolünü kaybeden Yolcu, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve ANDA ekipleri, Gölyaka, Akharem, Gürle köyleri bölgesinde arama çalışmaları başlattı. Bölgede havanın yağışlı olmasından dolayı çalışmalar güçlükle sürdürüyor.


Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu
Bursa'da paraşütle dağdan atladı, olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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