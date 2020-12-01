Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
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Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi

01.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:59
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi

Isparta'da bindiği halk otobüsünde üzerinde para olmamasına rağmen gideceği yere kadar götürülen Nebi Selçuk, daha sonra otobüs ücretini "Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum.

Isparta'da bindiği halk otobüsünde üzerinde para olmamasına rağmen gideceği yere kadar götürülen Nebi Selçuk, daha sonra otobüs ücretini "Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah'ım hayırlı işler dilerim" ifadelerinin yer aldığı bir de notun da bulunduğu posta yoluyla gönderdi. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, "Bu mektup bizi çok duygulandırdı. Belki ekonomik bir değeri yok ama sembolik olarak topluma örnek olması gereken bir harekette bulundu" dedi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde ikamet eden Nebi Selçuk, birkaç ay önce kent merkezine geldiği sırada halk otobüsünü kullanmak istedi. Ancak üzerinde parası bulunmayan Selçuk, durumu halk otobüsü şoförüne anlattı. Şoför, Selçuk'u ücretsiz olarak gideceği yere kadar götürdü. Bu olayın ardından ilginç bir durum yaşandı. Selçuk, bindiği otobüsün ücreti olarak 5 TL'yi bir zarfa koyarak, posta yoluyla Isparta Belediyesi'ne gönderdi. Zarfı açınca şaşıran belediye yetkilileri, zarfı Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne iletti. Bu davranış kooperatif yetkilileri ve otobüs şoförlerini duygulandırdı.

Zarfın içinden not çıktı

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Selçuk, zarfın içerisine "Isparta belediye şoför abimiz 5 TL borcumu gönderiyorum. Allah'ım hayırlı işler dilerim" ifadelerinin yer aldığı bir de not yazdı.

"Bu mektup bizi çok duygulandırdı"

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çizdiği gönül belediyeciliği çizgisinde hareket ederek, şoförlerden her zaman müşteri odaklı hizmet etmelerini istediklerini söyledi. Parası olan, olmayan hiçbir yolcunun yolda kalmayacağını ifade eden Daşdöner, "Onları araçlarımıza almamazlık yapmayacağız. Bu konuda şoförlerimiz çok güzel davranıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir mektup aldık. Bu mektup bizi çok duygulandırdı. Köyden gelen bir yolcumuzun üzerinde parası kalmamış, şoförümüz bulunduğu noktadan gideceği noktaya kadar ücretsiz olarak ulaşımını sağlamış. Aradan geçen zamanda yolcumuz ilk fırsatta bize ulaşım ücretini mektup yoluyla göndermiş. Ülkemizde böyle güzel insanların olması, yaşaması bizleri gerçekten sevindirdi ve umutlandırdı. Bu yolcumuza teşekkür ediyorum. Belki ekonomik bir değeri yok ama sembolik olarak topluma örnek olması gereken bir harekette bulundu. Kendisine afiyetler diliyorum" diye konuştu.

"Böyle insanların olduğunu görmek bizi umutlandırıyor"

Bu tür davranışlarla çok karşılaşmadıklarına değinen Daşdöner, "Böyle insanların olduğunu görmek bizi umutlandırıyor. Bu tür olaylar şoförlerimizin mesleğini de şevkle yapmasını sağlıyor" dedi.

"Zarf gelince biz de şoförler olarak çok memnun olduk"

5 yıllık halk otobüsü şoförü Ali Gencer de kooperatif yönetiminin kendilerini her konuda bilgilendirdiğini ifade ederek, "Parası olmayan yolcular geldiğinde geri göndermememiz gerektiğini söylüyorlar. Bu zarf gelince biz de şoförler olarak çok memnun olduk" dedi. - ISPARTA

Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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