Paramedik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" Paneli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Paramedik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği" konulu panel yapıldı.



Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde konuşan rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, sağlık personelinin günde yüzlerce hastayla karşılaştığını ifade etti.



Hastanın tedavisinde ilk aşamada bu personellerin büyük rolü olduğunu düşündüğünü aktaran Demirel, "Bundan dolayı eğitimlerinizle ilgili hocalarınız mutlaka hem moral hem ahlaki, hem de etik değerler konusunda sizlere bunları anlatmıştır. Hepinizin bu değerlere uygun davranacağını biliyorum ve hepinizin paramedik gününü kutluyorum." diye konuştu.



Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza Kul ise kanunlar çerçevesinde sağlık personellerine yetki verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Bu yetkiyi iyi bir şekilde kullanmak zorundasınız. Tabi bir de işin vicdan boyutu var. Çünkü çaresiz durumda olan insana gösterdiğiniz ilgi alaka, her şey vicdanınız ile Allah arasında bir şey. Sizler olmasanız belki de hastalar hayat mücadelesini kazanamaz."



Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Sema Kaptanoğlu başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Kul, Numan Kaya, Sinan Şahin, Öğr. Gör. Hülya Kaplan ve Yakup Yılmaz birer sunum gerçekleştirdi.