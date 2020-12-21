Paramedik günü ne zaman? Paramedik sözleri!

Sağlık hizm?tl?ri sunumunda acil sağlık hizm?tl?ri ayrı bir önem? sahiptir bunun yanında acil sağlık hizm?tl?rinin önemli bir bölümü olan Paramedikl?r is? hayati bir gör?vi y?rine g?tirirler. Peki, Paramedikler günü ne zaman? Paramedik sözleri nelerdir?

Hastane önc?si acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan Paramedikl?rin, g?nellikl? kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk müdahal?yi yapan prof?syonel sağlık ?kipl?ridir. İşte, Paramedikler günü ne zaman? Paramedik sözleri ile ilgili detaylar...

PARAMEDİK GÜNÜ NE ZAMAN?

"Hastaya, sağlık m?rk?zine ulaşana kadar yapılacak ilk yardım çoğu zaman, hastanın hayatını kurtaracak boyutlara ulaşır. Bu yüzd?n ilk yardımın

Paramedikler günü tarihi: Acil Sağlık Hizm?tl?rinin sunumunda g?c? gündüz d?m?d?n büyük bir özv?ri il? çalışan Paramedikl?r için 22 Aralık Dünya Paramedikl?r Günü'nü olarak kutlanır.

Doktorlar toplumun hayat kurtarıcı unsurlarıdır. H?m?n h?pimiz muhakkak bir k?r? d? olsa doktoru ziyar?t ?tmiş, hastalıklarımızı t?davi ?ttirmişizdir. Ancak doktorlar kadar önemli gör?vi olan bir başka sağlık gör?vlil?ri d? Paramediklerdir.

BİRİNCİ MÜDAHİL SAĞLIK GÖREVLİLERİ

Param?dik;hastanın sorununu tanıyıp, durumunu d?ğ?rl?ndirir v? g?r?ksindiği acil bakımı v?rir. Doktora g?r?kli olan hasta hakkındaki bilgil?ri v?r?n paramedik, hastanın sağlığına ilişkin ilk yardım müahal?l?rini g?rç?kl?ştirir.

Param?dik; Ambulans sürm? v? ambulansta bulunan bütün malz?m?l?rı kullanma b?c?risine sahip kişil?rdir. Bununla birlikt? ük?mizd? h?kim bulunmayan tüm acil yardım ambulanslarında paramedik bulunması zorunludur.

PARAMEDİK NEDİR

Param?diğin gör?vi hastane önc?si acil bakım, hastalanma, kaza g?çirm? gibi bir olayla başlar, hastaney? nakil ?snasında ambulansta gör?v yapan paramedikl?r, doktorlardan önc? hastalara yardım ?d?n ilk yardım müdahal?l?rini uygulayan kişil?rdir.

PARAMEDİKÇİ

PARAMEDİK SÖZLERİ!

Hız yapmaktan korksaydık şoför olmazdık vakadan korksaydık att olmazdık sorumluluktan korksaydık paramedik olmazdık hacı.

Yanındaki arkadaşı anlamadı:

- Paramatik mi o ney lan öyle? Bankamatik der gibi . Dedi gülerek

- Çok CAHİLSİN devrem . Paramedik yani ambulansta ki profesyonel Cankurtaran.

Hatırladığı, gördüğü son şey ise yanında konuşan, bir şeylerle uğraşan sarı montlu, fosforlu şeritleri olan adamın yaka kartındaki yazıydı: "PARAMEDİK"



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