Paralimpik sporcu için yardım kampanyası başlatıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da doğuştan engelli paralimpik sporcu Recep Tula'nın protez bacağa kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı.

130 bin TL bulup protez bacağa kavuşmak isteyen Recep Tula için Kütahya Umut Engelliler Spor Derneği, 'Umuda Koşu' isimli kampanya başlatıldı. Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi'nin faaliyetleri ve çalışmalarını anlatan Dernek Başkanı Hatice Yakar, paralimpik sporcu Recep Tula için başlattıkları yardım kampanyası hakkında Vali Ali Çelik'i bilgilendirdi.

Paralimpik sporcu 20 yaşındaki Recep Tula'nın 130 bin TL değerinde profesyonel protez bacağa kavuşması için destek beklediklerini kaydeden Yakar, "Biz engeli koyarsak engel vardır ama biz engeli kaldırırsak engel kalkar. Biz Recep'in engelini kaldırmak istiyoruz. Kütahyalı iş insanlarımızın, Türkiye'deki iş insanlarımızın kampanyamıza destek vermelerini istiyoruz. Eminim ki en kısa sürede Recep'i mutlu edeceğiz" dedi.

"Başarısının ve derecelerinin artması için nitelikli bir proteze ihtiyacı var"

Recep Tula'nın başarılarıyla Kütahya'yı gururlandırdığını belirterek yardım kampanyasına destek çağrısında bulunan Vali Ali Çelik, "Recep, katıldığı yarışmalarda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden iyi bir sporcu. 86 tane madalyası var. Başarısının ve derecelerinin artması için nitelikli bir proteze ihtiyacı var. Devletimizin imkanları çerçevesinde bizler her türlü desteği vermekle beraber katkının, desteğin, omuz vermenin ne demek olduğunu bilen milletimizin, iş insanlarımızın başlatılan yardım kampanyasına destek olacaklarını düşünüyorum. Şahsi olarak da destek olacağımız yardım kampanyasına umarım hem iş insanlarımız hem esnafımız hem de Kütahyalı hemşerilerimiz destek olurlar" diye konuştu.

Öte yandan 4 yaşından beri yüzücülük yapan ve 86 madalya kazanan Recep Tula'nın milli takıma çağrılmasının an meselesi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA