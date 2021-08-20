Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo 2020'de iddialı
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Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo 2020'de iddialı

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Milli takım kafilesinin Tokyo'ya hareketi öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan sporculardan Sümeyye Boyacı, "Beş yıllık serüvenden sonra her şey yeni başlayacak. Bir son gibi gözüküyor ama aslında her şeyin başlayacağı yere geldik. Bu yüzden çok heyecanlıyım." dedi.

Hazırlık sürecinin çok yoğun geçtiğini ve günde yaklaşık 8 saat antrenman yaptığını belirten Sümeyye, "Çok yorucuydu ama bu çalışmanın sonucunda hak ettiğim yere geleceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli yüzücü, Tokyo'da her sporcu gibi başarılı olmak istediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Hedef tabii ki madalya ama ondan da ziyade kendi en iyi derecemi yapmak, kendimi aşmak. Paralimpik Oyunları'na gitmek bile bir sporcunun en büyük hayali ve zirve noktasıdır. Öncelikle bu tecrübenin keyfini çıkarmak istiyorum. Sonra da kendi en iyi derecemi yapmak istiyorum. İnşallah bu derecem de bize kürsü gösterecektir."

Sosyal medyayı çok sevdiğini ve oyunlar boyunca da hesabını aktif kullanacağını dile getiren Sümeyye, "Kardeşimle bir tane tripod tasarladık. Giyilebilir ve rahat taşıyabileceğim bir şey. Instagram'da içerik hazırlamayı çok seviyorum. Görüntü, fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorum. Onları blog olarak paylaşmayı düşünüyorum. Instagram'dan her şeyi paylaşacağım." diye konuştu.

Sevilay Öztürk: "İnşallah ülkeme madalya ile döneceğim"

Paralimpik Milli Takımı'nın en genç ismi Sevilay Öztürk, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben 2016 Paralimpik Oyunları'na katılan en genç sporcuydum. Çok mutluydum, orada çok heyecanlıydım. 13 yaşımda olsam bile bayrağımızı orada görmek çok heyecan vericiydi. Tekrar bir olimpiyat görüyorum, çok gururluyum. Çok iyi çalıştım. İnşallah ülkeme madalya ile döneceğim ve tekrar bayrağımızı dalgalandıracağım." şeklinde konuştu.

Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Sevilay, şunları söyledi:

"Hazırlıklarım çok iyiydi. Beş yıl boyunca çok güzel çalıştım. Haftada 11 defa su antrenmanı yaptım. Çok sıkı çalıştım. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Kelebekte ve sırtta inşallah Allah nasip ederse, bir aksilik olmazsa madalya alabileceğimi düşünüyoruz. Olmazsa da sıkıntı değil, oraya gitmek de gerçekten çok güzel. Oraya gitmek çok kişiye nasip olmuyor, çabalamak gerekiyor. Çalışmayı bırakırsanız çok kötü olur ve gidemezsiniz. Her zaman bir çaba göstermek zorundasınız."

Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo 2020'de iddialı
Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo 2020'de iddialı
Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo 2020'de iddialı
Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo 2020'de iddialı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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