Paraguay Ankara Büyükelçisi Valdez, Manavgat'taki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması

Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Parelta, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Parelta, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Parelta, yanında itfaiye şefi Rafael Valdez ile geldiği Manavgat ilçesinde, Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, yetkililerle görüştü.

Büyükelçi daha sonra Yaylaalan Mahallesi'ne giderek, burada AFAD yetkililerinden bilgi alırken, çocuklara oyuncak dağıttı.

Parelta, gazetecilere, Paraguay'da bu tip yangınların çok fazla olmasından dolayı, Manavgat'ta yapılan çalışmaları görmek istediklerini söyledi.

Hem uçakların çalışması hem de gönüllü faaliyetleri konusunda gözlem yapmak istediklerini aktaran Parelta, "Yangın, çok büyük ve geniş bir alana yayılmış. Bu tür yangınları durdurmak çok zor çünkü buradaki arazi çok engebeli. Paraguay'da düz olduğu için durum daha farklı." dedi.

Büyükelçi Parelta, salgın sürecinin başında Türkiye'nin Paraguay'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu hatırlatarak, Manavgat'a evini kaybetmiş insanlara destek olmak için geldiklerini belirtti.

"Yangına çok hızlı şekilde müdahale edilmiş olması beni çok etkiledi." diyen Parelta, ayrıca yangın söndürme ekiplerinin fedakarlığından, cesaretinden ve güçlü kalmalarından etkilendiğini kaydetti.

"Türkiye ne zaman ihtiyacımız olsa bize yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaptı"

Paraguay gönüllü itfaiye birliğinin şefi Rafael Valdez de orman yangınlarının sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın problemi olduğunu belirtti.

Çevreyi tüm dünyanın birlikte koruması gerektiğini vurgulayan Valdez, dünyanın ağaçlar olmadan güzel bir yer olamayacağını söyledi.

Yangınla mücadelede modern tekniklerin kullanıldığını gördüklerini vurgulayan Valdez, "Türkiye ne zaman ihtiyacımız olsa bize yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaptı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş