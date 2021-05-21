Parabellum Rainbow Six efsanesi G2 Esports'u eledi!
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Parabellum Rainbow Six efsanesi G2 Esports'u eledi!

Parabellum Rainbow Six efsanesi G2 Esports'u eledi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Parabellum büyük bir efsaneyi yendi!

Kanada merkezli espor organizasyonu Parabellum Rainbow Six efsanesi G2 Esports'u elemeyi başardı. Böylelikle G2 Esports, RainbowSix Siege Six Invitational Kuzey Amerika Elemeleri'nden elendi.

G2 Esports'un almış olduğu bu yenilgi Kuzey Amerika organizasyonlarına karşı aldığı ilk yenilgi oldu. Karşılaşmanın ilk haritası "Villa"da oynandı. Parabellum maçı çok hızlı bir şekilde 7-4 kazanmayı başardı ve seride 1-0 öne geçti. "Kafe Dostoyevsky" haritasında ise başta işler istenildiği gibi gitmese de Parabellum karşılaşmayı 7-5 kazanmayı başardı. Bu galibiyette Parabellum takım oyuncuları Xavier "Eskaa" Avoine and Zachary "Spiritz" Dionne'un emeği yadsınamayacak derecede fazlaydı.

Bu karşılaşmanın bu kadar büyük değer taşımasının ana sebebi ise "Kanada" bölgesinin açıklanmasıyla birlikte Rainbow Six ekosistemi tarafından dalga konusu olmasıydı. Oyundaki herkes; herhangi bir takımın, Kanada bölgesinden herhangi bir takımı yenebileceğini düşünüyordu. Bunu kanıtlayan bir diğer olay ise Parabellum'un ilk gün oynadığı hiçbir maçı kazanamamasıydı.

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Kaynak: Playerbros

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