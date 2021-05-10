Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu

Haberler.com - Haberler | Magazin

MasterChef programıyla üne kavuşan ve papağana işkence görüntüleriyle tepki çeken Murat Özdemir, yeni imajıyla gündem oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle bir dönem gündeme gelen MasterChef Murat Özdemir, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

MasterChef Murat, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık yemek videoları paylaşan Özdemir'in yeni imajı dikkat çekti.

PAPAĞANA İŞKENCE ETMİŞTİ

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

ACUN ILICALI 'İNSAN MÜSVEDDESİ' DEMİŞTİ

Olay ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, tv8'in sahibi ve MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Özdemir için "İnsan müsveddesi" demişti.

İşte MasterChef Murat'ın yeni imajı;

Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat'ın yeni imajıyla gündem oldu
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat'ın yeni imajıyla gündem oldu
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat'ın yeni imajıyla gündem oldu
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat'ın yeni imajıyla gündem oldu
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:51:44. #1.16#

title