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Papa seçildi mi? Yeni Papa kim oldu?

Papa seçildi mi? Yeni Papa kim oldu?
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Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere 133 kardinalin Sistine Şapeli'nde bir araya gelmesiyle başlayan Konklav'ın ilk tur oylamasında papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi. Papa seçildi mi? Yeni Papa kim oldu?

Vatikan'da 133 kardinal, Papa Francis'in ölümünün ardından kilisenin 267. papasını seçmek için konklavda bir araya geldi. Vatikan'ın gizli duvarları arasında, 800 yılı aşkın süredir devam eden ritüelle gerçekleştirilen seçimlerde ilk turdan sonuç çıkmadı. Yeni papanın seçilememesi üzerine Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi. Papa seçildi mi? Yeni Papa kim oldu?

YENİ PAPA SEÇİLDİ Mİ?

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylama yapıldı. Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etti. Ardından da Latince "Extra Omnes" yani "işi olmayanlar çıksın" anlamındaki komut verildi ve şapelin içinde sadece seçici kardinaller kaldı.

Papa seçildi mi? Yeni Papa kim oldu?

Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu, Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla duyuruldu.

Papa seçildi mi? Yeni Papa kim oldu?

PAPA SEÇİLENE KADAR GÜNDE 4 OYLAMA YAPILACAK

Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi. 133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapacak. Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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