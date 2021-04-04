Papa Francis'ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı
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Papa Francis'ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis koronavirüs nedeniyle tarihte ikinci kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis koronavirüs nedeniyle tarihte ikinci kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi. Ayinde Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların tedarikinde yaşanan adaletsizliğe tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs salgını nedeniyle tarihte ikinci kez Vatikan'da bulunan Petrus Bazilikası'nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

"AŞILAR YOKSULLARA ULAŞTIRILMALI"

Papa Francis, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların tedarikinde yaşanan adaletsizliğe tepki gösterdi'Salgın yayılmaya devam ederken, toplumsal ve ekonomik kriz de ağır geçiyor. Özellikle de yoksullar için" diye konuşan Papa Francis, "Aşıların yoksullara ulaştırılması gerekiyor? ifadelerine yer verdi. Dünyanın bazı ülkelerinde yaşanan askeri çatışmaların devam etmesini bir skandal olarak nitelendiren Papa Francis 'Dünyada hala çok fazla savaş ve çok fazla şiddet var. Tanrı bu savaş zihniyetini aşmamıza yardımcı olsun' dedi.

Papa Francis'ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı
Papa Francis'ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı
Papa Francis'ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı
Papa Francis'ten yaşanan aşı tedariki sorununa tepki: Aşılar yoksullara ulaştırılmalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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