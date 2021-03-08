Papa Francis, Aylan bebeğin babasıyla görüştü
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Papa Francis, Aylan bebeğin babasıyla görüştü

08.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:40
Papa Francis, Aylan bebeğin babasıyla görüştü

KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa Francis, Erbil'de katıldığı ayinin ardından 6 yıl önce kardeşi ve annesiyle Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile bir araya geldi.

KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa Francis, Erbil'de katıldığı ayinin ardından 6 yıl önce kardeşi ve annesiyle Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile bir araya geldi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 4 günlük Irak ziyareti kapsamında dün Erbil kentinde 10 kişinin katılımıyla yönettiği ayinin ardından 2015'te Bodrum'da lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle yürek burkan ve dünya gündemine gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in Abdullah Kurdi'den ailesini kaybının öyküsünü dinlediği belirtildi. Papa'nın, Kurdi'nin acısını paylaştığı belirtilen açıklamada, "Sayın Kurdi, Papa'ya yaşadıkları trajediden dolayı acılarını paylaşması nedeniyle canları pahasına ülkelerinden ayrılırken anlayış, barış ve güvenlik arayan tüm göçmenler adına şükranlarını sundu" denildi.Açıklamada ayrıca Abdullah Kurdi'nin, Papa Francis'e oğlu Aylan'ı temsil eden çerçeveli çizim hediye ettiği belirtildi.

 


Papa Francis, Aylan bebeğin babasıyla görüştü
Papa Francis, Aylan bebeğin babasıyla görüştü
Papa Francis, Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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