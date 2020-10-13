Papa Francis, 15 yaşında ölen Acutis'i kutsadı
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Papa Francis, 15 yaşında ölen Acutis'i kutsadı

13.10.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:12
Papa Francis, 15 yaşında ölen Acutis'i kutsadı

Papa Francis, 2006 yılında lösemiden hayatını kaybeden Carlo Acutis adlı İtalyan genci kutsadı.

Papa Francis, 2006 yılında lösemiden hayatını kaybeden Carlo Acutis adlı İtalyan genci kutsadı. Acutis'in ölmeden önce Katolik öğretilerinin internet üzerinden yayılması için yardımcı olduğu öğrenildi.

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, 2006 yılında henüz 15 yaşındayken lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Carlo Acutis'i kutsadı. İtalyan medyasındaki haberlerde, Acutis'in Katolik öğretilerinin internet üzerinden yayılmasına yardımcı olduğu ifade edildi. Papa Francis, Acutis'in yaşadığı Asisi kentindeki Aziz Francis Bazilikası'nda yapılan kutlama töreninde yaptığı açıklamada, "Acutis'in tanıklığı, bugünün gençlerine gerçek mutluluğun Tanrı'yı ön plana çıkararak insanlara özellikle de toplumdaki fakirlere hizmet etmek olduğunu gösteriyor" dedi.

PAPA, ACUTİS'İ 'AZİZ' İLAN ETMEK İÇİN KOLLARI SIVADI

Hristiyanlığın bir mezhebi olan Katolik inancına göre, bir kişinin aziz ilan edilebilmesi için kişi, Katolik Kilisesi'nin koyduğu 5 şartı yerine getirmeli ve 2 mucize gerçekleştirmeli. Acutis'in Katolik öğretilerinin internet üzerinden yayılmasına yardımcı olmasının ilk mucize olduğu ifade edildi. Küçük yaşlarda dine ilgi duyan Acutis, aldığı bilgisayar eğitimiyle Katolik örgütlerin internet sitelerini kurmalarına yardımcı olmuştu.


Papa Francis, 15 yaşında ölen Acutis'i kutsadı
Papa Francis, 15 yaşında ölen Acutis'i kutsadı
Papa Francis, 15 yaşında ölen Acutis'i kutsadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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