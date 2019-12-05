Pantone, 2020'nin rengini açıkladı:

05.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:59

2020'nin rengini bugün PANTONE 19-4052 Klasik Mavi olarak açıklayan ve Türkiye'de Odak Kimya tarafından temsil edilen Pantone; bu zamansız ve ebedi tonun zarafeti ve sadeliğine dikkat çekiyor. Gün batımında gökyüzünün aldığı rengi hatırlatan gizemli Pantone 19-4052'nin güven veren özellikleri, yeni bir dönemin eşiğinden geçerken yaratmak istediğimiz güveni telkin eden ve istikrarlı bir dayanağa duyduğumuz arzuyu vurguluyor.

SÜREKLİLİK VE GÜVEN

Pantone Renk Enstitüsü Yönetici Direktörü Leatrice Eiseman; yılın rengi ile ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: "Güven ve inanç gerektiren bir zamanda yaşıyoruz. Pantone 19-4052 Klasik Mavi'nin ifade ettiği işte bu tarz bir süreklilik ve güven; her zaman itimat edebileceğimiz, elle tutulur ve güven telkin eden bir ton" yorumunu yapıyor. Derin bir rezonansla dolu olan Pantone 19-4052 Klasik Mavi, bir sabitleme temeli sunuyor.

Akşamın o muazzam ve sonsuz göğünün uçsuz bucaksız maviliğini çağrıştıran PANTONE 19-4052 Klasik Mavi, bizi gözle görünenin ardına bakarak düşünce ufkumuzu genişletmemiz, perspektifimizi artırmamız ve iletişim akışını serbest bırakmamız için cesaretlendiriyor."

MODA DÜNYASINDA KLASİK MAVİ

PANTONE 19-4052 Klasik Mavi, dengeli, kendine güvenen ve zarafeti sadeliğinde saklı bir tondur. Cinsiyetsiz görünümü ve sezonsuz sürekliliği ile bu temel renk; tek başına güçlü bir duruş sergilerken, renk tayfında renk karmaları da meydana getirir. Köklü olmakla özdeşleşmiş ancak aynı zamanda da oldukça modern ve çok yönlü olan PANTONE 19-4052 Klasik Mavi, farklı materyaller üzerine uygulanarak, parlak metaliklerden ışık saçan parıltılara yüksek teknoloji ürünü materyallerden el emeği görünümlere ve narin kumaşlara belirgin görünümler sergiler.

GÜZELLİK DÜNYASINDA KLASİK MAVİ

Kişisel ifadenin nihai gösteriminde PANTONE 19-4052 Klasik Mavi; gözlerde, tırnaklarda ve saçlarda pırıltıdan ışık saçan parlaklıktan mat tonlara kadar çok geniş bir çeşitlilikte dramatik görünümler yaratır.

EV DEKORASYONUNDA KLASİK MAVİ

Koruma vaadi sunan PANTONE 19-4052 Klasik Mavi; evlerde de yaygın şekilde kullanılan favori bir renktir. Sakin bir temel yaratan PANTONE 19-4052 Klasik Mavi; mekanları eşsiz renk kombinasyonlarıyla ve tona uygun ifadelerle dönüştürerek; yaratıcılığı bir güven unsuru olarak evlerin bir parçası haline getirir. Çok farklı birçok materyale, dokuya ve bitim uygulamasına kolaylıkla uygulanabilen PANTONE 19-4052 Klasik Mavi, sizi; gelenekselliği ve zarafeti ve aynı zamanda beklenmedik ölçüde bir cüretkarlığı yansıtarak çok farklı yönlere götüren bir mavidir.

GRAFİK TASARIM VE AMBALAJDA KLASİK MAVİ

PANTONE 19-4052 Klasik Mavi'nin gün batımındaki gökyüzünün rengiyle olan ilişkisi, her gün gördüğümüz için, güvenilirlik ve süreklilik algısı yaratır. Duygusal olarak güvenilir bulduğumuz bir renk olarak PANTONE 19-4052 Klasik Mavi grafik tasarımın birçok farklı uygulaması için ideal bir ton oluşturur. PANTONE 19-4052 Klasik Mavi'nin taşıdığı dürüstlük, itibar ve itimat mesajları, günümüz tüketicisinin de öncelikleri olarak; bu tonu özellikle ambalaj tasarımında doğru bir ton olarak konumlandırır.

YİYECEK – İÇECEKTE KLASİK MAVİ

PANTONE 19-4052 Klasik Mavi'nin de içinde olduğu mavi tonlarına sahip yiyecek ve içecekler antosiyaninler açısından zengindir. Esenlik ve kişisel bakımla olan bu ilişkide bu mavi yiyecekler; sağlık için bir tür koruma kalkanı görevi görerek sağlam bir zemin oluşturmaya yardımcı olur. Doğal sağlığa olan katkılarının yanı sıra bu mavi yiyecekler; sofranıza sofistike bir stil katar.

Kaynak: Bültenler