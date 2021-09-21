Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, toprağa verildi. Şükrüoğlu'nun yapılan ön otopsisinde ölümüyle ilgili şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'dan haber alamayan Çorlu'daki ailesi, dün kaldığı pansiyon yetkililerini aradı. Pansiyon sahibi, jandarma ekipleri eşliğinde odaya girildi, Tezgül Şükrüoğlu odasının balkonundaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yaklaşık 2.5 ay önce Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atanan Tezgül Şükrüoğlu'nun bahçeli bir ev aradığı ve bulana kadar da pansiyonda kaldığı belirtildi.