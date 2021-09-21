Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, toprağa verildi. Şükrüoğlu'nun yapılan ön otopsisinde ölümüyle ilgili şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'dan haber alamayan Çorlu'daki ailesi, dün kaldığı pansiyon yetkililerini aradı.  Pansiyon sahibi, jandarma ekipleri eşliğinde odaya girildi, Tezgül Şükrüoğlu odasının balkonundaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Doktor Şükrüoğlu'nun cenazesi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verileceği memleketi Çorlu ilçesine getirildi. Garaj Camii'nde kılınan cenaze namazına Şükrüoğlu'nun annesi Gülten, babası İlhan ve kardeşi Tansel Şükrüoğlu ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Şükrüoğlu, Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖN OTOPSİDE DIŞTAN MÜDAHALE YOK

Şükrüoğlu'nun Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsisinde dıştan herhangi bir müdahale olmadığı belirlendi. Şükrüoğlu'ndan alınan kan örneklerinin de incelenmesi sürüyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Şükrüoğlu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapordan sonra belirleneceğini belirterek, "Bir mesai arkadaşımızı kaybettik, acımız büyük, çok üzgünüm. Kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yaklaşık 2.5 ay önce Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atanan Tezgül Şükrüoğlu'nun bahçeli bir ev aradığı ve bulana kadar da pansiyonda kaldığı belirtildi.


Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi

Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay
Magazin Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Hulusi Akar Adnan Menderes Donald Trump Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pansiyonda ölü bulunan aile hekimi Tezgül, toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:14:13. #1.12#