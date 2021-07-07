Pansiyonda 'cinsel saldırı' iddiasında bulundu, şikayetçi olmadı

ANTALYA'da, Moldova asıllı Türk vatandaşı M.P. (25), konaklamak için gittiği pansiyonun çalışanları C.T. (22) ile H.Y.'nin (20) cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

ANTALYA'da, Moldova asıllı Türk vatandaşı M.P. (25), konaklamak için gittiği pansiyonun çalışanları C.T. (22) ile H.Y.'nin (20) cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, üzerinde kan damlacıkları bulunan çarşaf ile şüphelilere ait, eşofman, şort ve telefonlara el koydu. M.P. jandarmadaki ifadesinde ise şikayetçi olmadığını belirtti. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Haziran'da saat 03.00 sıralarında, Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Kilise yakası mevkiindeki bir pansiyonda meydana geldi. Erkek arkadaşı A.E.'nin de aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla tatile giden Antalya'da yerleşik yaşayan Moldova asıllı Türk vatandaşı M.P., gece boyunca dışarıda eğlendikten sonra odasına döndü. M.P, erkek arkadaşı A.E. alkol almaya gittiği sırada odasına çekilip, yatağına uzandı. İddiaya göre bir süre sonra odaya giren H.Y. ile C.T., M.P.'ye cinsel saldırıda bulundu. M.P. ile iki şüpheli arasında arbede yaşandı. A.E.'nin geldiğini fark eden H.Y. ile C.T. odadan çıkarken, M.P. ile erkek arkadaşı jandarmayı aradı. Pansiyona gelen jandarma, şüpheliler H.Y. ile C.T.'yi gözaltına aldı. Üzerinde kan damlacıkları bulunan çarşaf ile şüphelilerin şort, tişört ve odada yatak üzerinde bulunan C.T.'ye ait telefona el konuldu. M.P.'nin hastanede yapılan muayenesinde, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu, cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLMADIPansiyona ilk giriş yaptıklarında çok güzel karşılandıklarını anlatan M.P., ifadesinde şöyle dedi: "İşletmeye girerken yanımızda alkol getirmiştik. Bizi çok iyi karşıladılar. Biz pansiyonda biraz zaman geçirdikten sonra dışarı çıktık. Tahmini iki saat kadar sonra geri döndük. Erkek arkadaşım beni orada bıraktıktan sonra marketten alkol almak için yanımdan ayrıldı. Ben de bu arada uyudum. Odadaki sesler sebebiyle gözümü açtığımda, odamda işletmede çalışan H.Y. ile C.T vardı. Uyku sersemliğinin etkisiyle tam ne olduğunu anlayamadım. Fakat bana karşı cinsel saldırıda bulunulduğunu fark ettim. Ben de bunu engellemek için mücadele ettim. Bu esnada çığlık atıp, ağlayıp, bağırıyordum. Sürekli bu kişilerle fiziki mücadele halindeydim. Sonrasında erkek arkadaşımın bağırdığını duyan H.Y ile C.T., kaçarak ayrıldı. Bunlardan biri kaçarken telefonu unuttu. Yatağımın her yerinde kan vardı. Ben bu kanların nasıl olduğunu bilmiyorum. Kimseden şikayetçi ve davacı değilim."İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen C.T., "Ben gürültü sonrası odaya gittim. Ancak odada bulunan M.P, bana küfür ederek, çıkmamı söyledi. Bize iftira atıyor. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" dedi. İfadesinde M.P.'ye cinsel saldırıca bulunmadığını söyleyen H.Y. ise "Havuzda yüzdüğümüz sırada M.P.'nin seslendiğini duydum. Gittiğimde C.T., M.P.'yi sakinleştirmeye çalışıyordu. O da bağırıp, duruyordu. Ben kimseye cinsel saldırıda bulunmadım. Bize karşı neden böyle suç attığını bilmiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları