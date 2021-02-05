Panseksüel ne demek? Panseksüel nedir, ne anlama geliyor?
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Panseksüel ne demek? Panseksüel nedir, ne anlama geliyor?

05.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:49
Panseksüel ne demek? Panseksüel nedir, ne anlama geliyor?

Dünyada cinsiyet konusu hakkında pek çok yeni yorum gelirken, yeni bir isim sayılabilecek olan panseksüellik de gündemde. Peki Panseksüel ne demek? Panseksüel nedir, ne anlama geliyor?

Panseksüel teriminin yerine kimi zaman "Antroseksüel" terimleri kullanılmaktadır. Bu cinsel yönelim, sadece yaşayan insanlara karşı duyulan bir yönelimdir. Nekrofili, zoofili veya ensest gibi psikolojik parafili çeşitleri, panseksüel teriminin sınıfına girmemektedir. Diğer taraftan Panseksüellik estetik temeller üzerine gelişmiş bir cinsel yönelim olup, biyolojik cinsiyet ayrımı yapmaksızın karşı ya da aynı cinse karşı duyulan cinsel hazzın varlığını ifade eder.

PANSEKSÜEL NE DEMEK?

Panseksüellik "pan" sözcüğünden türetilmiş bir tür cinsel yönelim terimidir. Bu yönelimi olan kişiler her türlü cinse karşı ilgi duyabilmektedir. Panseksüellik bazen biseksüellik ile karıştırılsa da, aralarındaki fark panseksüellerin biseksüellerden farklı olarak agender, bigender gibi diğer cinsiyetlere de ilgi duymasıdır.

Biseksüellik nedir?

Biseksüellik, cinsiyet fark etmeksizin romantik çekim, cinsel çekim veya cinsel davranış, ya da herhangi bir cins veya cinsiyet kimliğinden kişilere duyulan romantik veya cinsel çekim.

Biseksüellik terimi, çoğunlukla hem kadınlara hem erkeklere yönelik romantik veya cinsel hisleri belirtmek için insan çekimi bağlamında kullanılır, ve heteroseksüel-homoseksüel sürekliliğin birer parçası olan karşıcinsellik (heteroseksüellik) ve eşcinsellikle beraber cinsel yönelimin üç ana sınıflandırmasından biridir. Bir biseksüel kimlik, her iki cinse eşit cinsel çekim hissetmek zorunda değildir; çoğunlukla bir cinse daha çok ilgi duyan kişiler de kendilerini biseksüel olarak tanımlar.

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