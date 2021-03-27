Son dakika 3. sayfa: Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı
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Son dakika 3. sayfa: Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı Bomba imha uzmanlarının açtığı çantadan bebek malzemesi çıktı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan ve paniğe sebep olan şüpheli çantanın etrafı güvenlik şeridine alındı.

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Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı

Bomba imha uzmanlarının açtığı çantadan bebek malzemesi çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan ve paniğe sebep olan şüpheli çantanın etrafı güvenlik şeridine alındı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde bebek eşyaları çıktı.

Olay, Semerciler Mahallesi Haliç Caddesi Katlı Pazar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunun yanında terk edilmiş sırt çantasını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli paket olabileceğine dair ihbar alan polis ekipleri, bölgeyi koruma altına alarak, çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çanta üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde şüpheli olarak görülen çantadan bebek bezi, biberon ve bebek eşyaları çıktı.

Son dakika 3. sayfa: Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı
Son dakika 3. sayfa: Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı
Son dakika 3. sayfa: Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı
Son dakika 3. sayfa: Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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