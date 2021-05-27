Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil

Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Yaşam

Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil 3 ay evde kalıp 9 ay karavanla geziyorlar Karavanları ile tatil yapan Nursel Balcı Soyman: "Eşimiz dostumuz bizi kıskanıyor" Korona virüste tatile çıkmak isteyenlerin tercihi karavan oldu Korona virüs döneminde, virüsten korunaklı bir tatil...

Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil

3 ay evde kalıp 9 ay karavanla geziyorlar

Karavanları ile tatil yapan Nursel Balcı Soyman: "Eşimiz dostumuz bizi kıskanıyor"

Korona virüste tatile çıkmak isteyenlerin tercihi karavan oldu

ANTALYA - Korona virüs döneminde, virüsten korunaklı bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi karavan oldu. Havaların ısınması ile birlikte sayıları artan karavancıların tercihi Antalya oldu. Karavanlarını adeta ev yaşantısına çeviren ve karavanıyla tatil yapmak için Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesini tercih eden Soyman ailesi, karavanla gezmekten dolayı memnun olduklarını belirterek, "Eşimiz dostumuz bizi kıskanıyor" dedi.

Pandemi döneminde tatil yapamayanlar çareyi karavanla yolculukta buldu. Korana virüs salgını nedeniyle evde sıkılan ve tatilden geri kalmak isteyenler soluğu yine Antalya'da aldı.

"Hayatımızdan çok memnunuz"

3 Ay evde kalıp 9 ay karavanla tatil yaptıkları belirten Nursel Balcı Soyman, "Biz daha öncede geziyorduk ama bu pandemi döneminde çok işimize yaradı. Çünkü en azından izolasyon bir şekilde yaşayamaya başladık, otellere gitmedik. Birçok yerden siz gidin buradan diyorlar. Bir karavancının hatasıyla bütün karavancıları karalayıp bizi yolluyorlar. Biz İstanbul'dan çıkıp kıyı kıyı dolaşıp, her yere gidiyoruz. Bir program yapmadan şurası da güzelmiş, burası da güzelmiş diye haritadan seçerek, ya da tavsiye üzerine gittiğimiz birçok yer var. Eşimiz dostumuz beni bu yüzden hep kıskanıyor. Ne kadar güzel, ne kadar şanslısınız, ne güzel karavanınız var diye. Bazı insanlar yadırgıyor, kaça aldınız içeri nasıl gibi sorular geliyor ama genelde olumlu tepkiler geliyor. Eşim çadırla başlamış daha sonra güzel bir karavanla banyosu, yatak odası, tuvaletiyle ısınma sistemi ve güneş paneli yapılınca adeta bir ev yaşantısını yaşıyoruz. Hayatımızdan çok memnunuz, kışın 3 ay evde kalıyoruz, diğer bütün aylarda dışarı kalıyoruz hep geziyoruz" diye konuştu.

Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil
Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil
Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil
Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil
Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Deniz Çakır Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemiye meydan okuyup herkesi kıskandıran tatil - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:22:07. #1.16#

title