Pandeminin kitabını yazdı

FIRAT Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç'ın 20 yıllık çalışmayla hazırlanan dünyadaki tüm pandemi süreçlerinin ele alındığı kitap yayınlandı. 3 bölümden oluşan kitapta hastalıkların tarihi süreç içerisindeki seyri, alınan tedbirler, tedavi usulleri ve etkileri yer alıyor.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç, koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte 2 kitap çıkardı. Prof. Dr. Kılıç, 20 yıldır üzerinde çalıştığı salgınlarla ilgili tüm süreci ele alan çalışmasına, koronavirüsü de ekleyerek kitap haline getirip tamamladı. 'İnsanlığın Ölümle İmtihanı: Mikrop, Salgın ve Toplum' adındaki kitap 507 sayfadan oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde hastalıkların tarihi süreç içerisindeki seyri, ikinci bölümünde salgınlarla ilgili alınan tedbirler ve tedavi usulleri, üçüncü bölümünde ise salgınının etkileri gözler önüne seriliyor. 35 sayfa kaynakçanın bulunduğu kitap, dünyadaki tüm pandemi süreçlerini detaylı bir şekilde ele alması nedeniyle Türkiye'de ilk olurken dünyada ise sayılı kaynaklar arasında yer alıyor. Kitabın farklı dillere çevrilerek daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

"Benim salgınlar hakkında, dünyayı eski çağdan günümüze kadar etkileyen bütün salgın hastalıklar hakkında, ortaya çıkış sebepleri, alınan tedbirler, tedavi usulleri ve insanlık tarihine etkileri hakkında bir kanaatim oluştu. Bu kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde orta, yeni ve eski çağların en önemli pandemik hastalığı olan veba, sıtma, çiçek, kolera, grip, frengi, tüberküloz ve cüzzam konularını ele alıyor. Bütün bu hastalıkların tarihi süreç içindeki seyri nasıl olmuş, onlar üzerinde durdum. İkinci bölümünde tarihi süreç bağlamında salgınlarla ilgili alınan tedbirler ve tedavi usulleri üzerinde durdum. İnsanlar salgınlardan etkilenmemek için, salgına yakalandıktan sonra nasıl bir tavır geliştirmişler? Onunla ilgili hangi tedavi usullerini uygulamışlar? Onlarla ilgili bir bölümümüz oldu. Üç bölümümüz de salgınının etkileri idi. Şu ana kadar hiç yazılmamış bir tarzda salgınının etkileri üzerinde durdum. Bu kitapta bütün insanlık tarihi boyunca insanların mikroplarla savaşını anlatmaya çalıştım. Bütünüyle bir salgın hastalık profilini nasıl ortaya çıkarabilirizi düşündüm hep. Sonunda böyle bir eser ortaya çıktı. İnşallah başarılı olmuşuzdur."