'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
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'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'

21.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:45
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'

VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi sürecinin insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi.

VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi sürecinin insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Kedi besleyenlerin, hayvanların da duygularının olduğunu unutmamaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, "İnsanlar ilk dönemde kedilerini sevmekten imtina ettiler. O yüzden bir tür davranış bozukluklarının olabileceğini düşünüyoruz. Biz zaten merkezimizde bütün tedbirlerini almıştık ama kedi sahiplerinin de böyle dönemlerde kendi hayvanlarının da duygularının olduğunu ve onlarla ilgilenmeleri gerektiğini bilmelerinde fayda var" dedi. 

Tüm dünyayı etkileyen koronavis pandemisi bir yıldan fazladır insanların gündeminde. Bu zor süreçte, en çok insanların etkilendiği düşünülse de hayvanların da insanlar kadar bu süreçten olumsuz etkilendiği belirtildi. Pandemi süreci içinde özellikle kedilerin koronaya yakalanma veya sahibine bulaştırma konusu gündeme gelirken Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şu ana kadar buna dair kanıtlanmış bir bilginin olmadığını belirtti. 

Prof. Dr. Kaya, bu söylentilerin ardından sahiplerinin kedilerinden biraz uzak durduğunu bunun da kedilerde davranış bozukluklarına neden olduğunu söyledi. Bembeyaz tüyleri ve cana yakınlığı ile bilinen bir gözü mavi bir gözü kehribar dünyaca ünlü Van Kedilerinin koruma altında bulundukları Van Kedi Villası'nda tüm önlemlerin alındığını belirten Prof. Dr. Kaya, şu ana kadar merkezde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi. 

'PANDEMİ HAYVANLAR İÇİNDE AĞIR BİR SÜREÇ OLDU'

Prof. Kaya, "Pandemi süreci, hem insanlar için hem de hayvanlar için gerçekten ağır bir süreç oldu. Dolayısıyla da ev ortamında çok uzun süre kendi sahibiyle ilişki içinde olan hayvanların pandemi sürecinde gerekli ilgiyi görmemesi hayvanların strese girmesine neden olabileceğini düşünüyoruz. Hayvan sahiplerinin böyle zamanlarda hayvanlarına daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini biliyoruz. Çünkü pandemi süreci içinde bir dönemler kedilerin suçlanır gibi durumları oldu. İnsanlar o dönemde hayvanlarını sevmekten imtina ettiler. O yüzden bir tür davranış bozukluklarının olabileceğini düşünüyoruz. Biz zaten bunun bütün tedbirlerini almıştık. Ama hayvan sahiplerinin de böyle dönemlerde kendi hayvanlarının da duygularının olduğunu ve onlarla ilgilenmelerini gerektiğini bilmelerinde fayda var" dedi. 

'PERSONELİMEZLE AÇIĞI KAPATMAYA ÇALIŞTIK'

Pandemi nedeniyle bir süre ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasının ardından gerekli tedbirler alınarak ziyarete açılan Van Kedi Villası'ndaki kedilerin psikolojilerinin bozulmaması için çalışma yapıldı. Sürekli ziyaretçisi bulunan ve Van'a gelenlerin uğramadan gitmediği vilada yaşayan kedilerin azalan ziyaretçileri de personelle giderilmeye çalışıldı. Prof. Dr. Kaya, bu nedenle merkezde olumsuz bir durum olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim kedi evimizde kendi hayvanlarımızda öyle bir durumla karşılaşmadık. Çünkü ziyaretçinin ilgisinden yoksun kalan hayvanlarımızın o ilgisini personellerimizi telafi etti. Tabii ki hayvanlar bu süreçte, insanların ilgisinden mahrum kaldı. Eskiden insanlar bire bir kedileri sevebiliyorlardı. Bu dönemde bunu yasakladık. Bunun üzerine personellerimizle ne yapmamız gerektiğine dair bir toplantı yaptık. Personellerimizde bu konuda bilinçli olduğu için bir sıkıntı yaşamadık. Şuana kadar kedilerin bulaşma veya taşıma ile ilgili herhangi bir bilgi de söz konusu değil"

'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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