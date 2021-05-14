Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık

Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bayram geleneği olan mendilli harçlığın yerini, pandemi sürecinde maskeli harçlıklar aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bayram geleneği olan mendilli harçlığın yerini, pandemi sürecinde maskeli harçlıklar aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu sene ki Ramazan Bayramı'nı da evlerinde geçirecek olan çocuklara bayram sürprizi yapıldı. Heybelerine çocuklar için Sındırgı Belediyesi tarafından tasarlanmış özel maskeleri dolduran palyaçolar, davul eşliğinde mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı, hediyelerini ulaştırdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Covid-19 nedeniyle çocuklara maske takmayı özendirmek ve farklı bayram kutlanan bu süreçte mendil geleneği yerine çocuklara özel üretilen maskeler tasarlandı. Harçlık ve şeker ile ayrı ayrı poşetlenen hediyeler Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve palyaçolar tarafından bayram hediyesi olarak çocuklara dağıtıldı.

Sındırgı Belediyesine ait Akpınar Yaşam Merkezinde yetişkin maskelerinin yanında çocuklara özel olarak daha ufak ve renkli maskelerin üretimi gerçekleştirildi. Ayrı poşetler içerisinde hijyen şartları da ön planda tutularak paketlenen maske, harçlık ve şekerleri dağıtmak için palyaçolar şehrin cadde ve sokaklarını dolaştı. Sındırgı Belediyesi tam kapanma sürecinde geçen bu bayramda da çocukları yalnız bırakmadı. Çocukların bayram geleneğinden ve neşesinden uzak kalmaması adına bayram evlere taşındı.

Sokaklarda renkli görüntüler oluştu

Sındırgı Belediyesi kısıtlama nedeniyle çocukların bu sene ki burukluğunu biraz olsun gidermek amacıyla onlara güzel bir sürprizde bulundu. Çocukların büyük bir sevinçle karşıladığı palyaçolar eğlenceli anlar yaşattı. Davul eşliğinde gün boyu mahalle mahalle dolaşarak çocuklara hediyelerini dağıtan ekip büyük beğeni aldı.

Bayram hediyelerini alan çocuklar "Her bayramda bizi ziyaret ediyorsunuz, evlerde bayram kutlanmıyor ama sizi balkonlardan görüyoruz mutlu oluyoruz sizi çok seviyoruz" dedi.

Pandemi koşullarında çocukların bayram heyecanını doyasıya yaşayabilmeleri için, palyaçolar tarafından Sındırgı Mahallelerini dolaşarak çikolata, balon ve özel üretilmiş maskeler dağıtıldı. Bayram hediyeleri ile çocukların yüzünü güldüren palyaçolar balkondan seyreden büyüklere de bayram neşesini tattırdı.

Çocukların bayram geleneklerinden ve neşesinden uzak kalmamasını arzulayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş bu bayram da farklı bir uygulama ile çocukların karşısına çıktı. Mendil içerisinde harçlık yerine, maskeli harçlıklar çocuklara dağıtıldı.

Çocuklarla birlikte bayram sevincini yaşayan ve maske konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Başkan Yavaş, "Bizim çocukluğumuzda arife gününden başlamak üzere, bazen de bayramın ilk günün de çocuklar bütün evleri dolaşırlar, mendil, şeker gibi insanlardan bir şeyler talep ederlerdi. Etmeseler de vatandaş zaten bunları verirdi. Bu bir gelenekti, yani hem Ramazan bayramının o güzelliğini, hem de paylaşmanın ne anlama geldiğini öğretirdi. Tabi pandemi bazı kuralları değiştirdi. Bunların yerine artık bizler güncelleyerek kendimizi, özellikle maskenin onlar için önemli olduğunu gösterebilmek açısından, renkli çocukların sevebileceği, kırsal için pembe ve onun tonları renkler, erkekler için de mavi ve tonları renklerle özel maskeler yaptık. Hem de bunları Sındırgı Belediyesi olarak kendi kadınlarımız işlediler. Şekerle ve harçlıkla da birleştirerek maskeli bayram hediyeleri verilmiş oldu. İyi bayramlar çocuklar" dedi.

Renkli maskeleri çok beğenen çocuklardan Tuana Tan, "Maskeler için çok teşekkür ederiz maske takmak çok sağlıklıdır" sözlerine yer verirken Gülsüm Eğiol ise "Bayramda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz sizi çok seviyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemide bayram geleneği: Maskeli harçlık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 10:23:30. #1.15#

title