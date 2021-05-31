Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar

Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan iki işletmedeki toplam 23 kişiye ve işletmelere 101 bin 250 TL ceza tatbik edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan iki işletmedeki toplam 23 kişiye ve işletmelere 101 bin 250 TL ceza tatbik edildi.

Reşadiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğunu belirleyen polis ekipleri iş erine baskın düzenledi. Baskın sırasında TAPDK izin belgesi olmadan alkol servisi yapıldığını da belirleyen polis ekipleri iş yeri sorumlusu şahıs dahil 8 şahsa pandemi kurallarını ihlal ve sokağa çıkma yasağından gerekli idari işlemleri yaparak iş yerinin faaliyetine son verdi.

Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerindeki bir iş yerinin de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde açık olduğunu ve faaliyet gösterdiğini tespit eden polis ekipleri iş yeri sahibi dahil 15 kişiye pandemi tedbirleri ve sokağa çıkma yasağını ihlalden gerekli idari işlemi yaptılar.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin mühürlenmesini de sağlayarak faaliyetine son veren polis ekipleri ayrıca içeride bulunan şahıslardan birinin cezaevi firarisi olarak arandığını ve 4 farklı dolandırıcılık konusundan arandığını belirledi. - TEKİRDAĞ

Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar
Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisi peşinden sürükleyen gence babası bile sahip çıkmadı: Terbiyesizlik yapma
Polisi peşinden sürükleyen gence babası bile sahip çıkmadı: Terbiyesizlik yapma
Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı
Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler! Yasakları hiçe sayıp doğum günü kutladılar
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler! Yasakları hiçe sayıp doğum günü kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 12:03:36. #1.13#

title