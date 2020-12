Pandemi sürecinde gıda takviyelerine ilgi yüzde 500 arttı

KOCAELİ - Korona virüs sürecinde insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek istemesi, gıda takviyelerine ilgide büyük oranda artış yaşanmasına sebep oldu. E-ticaret siteleri üzerinden gıda takviyesi ürünleri satışı yapan firmanın kurucu ortaklarından Murat Karakol, "C vitamini, D vitamini grubu ve beta glukan ürünlerine en az yüzde 500 ilgi artmış durumda" dedi.

Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için gıda takviyelerine yönleniyor. Korona virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte gıda takviyelerine ilgi her geçen gün artıyor. E-ticaret siteleri üzerinden gıda takviyesi ürünleri satan Aloprotein'in kurucu ortaklarından Murat Karakol, pandemi sürecinde gıda takviyelerine ilginin yüzde 500 oranında arttığını dile getirdi. Pandemi sürecine göre yaptıkları satışlarda büyük ölçüde artış yaşandığını ifade eden Karakol, C vitamini, D vitamini, beta glukan, sambukus, kara mürver ekstresi, çörek otu ürünlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

"İnsanlarımızın ilgisi çok büyük"

Vatandaşların gıda takviyelerini tüketmeden önce uzman veya hekimlere danışmasında fayda olduğunu kaydeden Karakol, "Gıda takviyelerine ihtiyaç tabi ki de arttı ama gıda takviyelerinden önce iyi bir şekilde uyumalıyız, iyi beslenmeliyiz, stresten uzak durmalıyız, yapabilirsek günde 30 dakika yürüyüş veya herhangi bir spor aktivitesi yapmalıyız. Onun haricinde sosyal mesafe, hijyen ve maske bu sürecin olmazsa olmaz. Ama uzmanların da dediği gibi C vitamini, D vitamini ve çinko bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı oluyor. Biz de bunları müşterilerimize yönlendirmeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinden sonra özellikle C vitamini, D vitamini, beta glukan, sambukus, kara mürver ekstresi, çörek otu ve bunun gibi multi vitaminlere ilgi arttı. C vitamini, D vitamini grubu ve beta glukan ürünlerine en az yüzde 500 ilgi artmış durumda. İnsanlarımızın ilgisi çok büyük. Biz kesinlikle bir uzman, hekim tavsiyesi almadan kullanmalarını önermiyoruz. Bilinmedik bir durumu tetikleyebilir. Bir uzmana danışarak kullanmaları daha faydalı olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER