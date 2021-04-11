Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
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Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi

İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - Haberler | Yaşam

Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi Tokat'ta, yıllardır imece usulü Ramazana hazırlık yapan kadınları pandemi dolayısı bu geleneğe ara verdi.

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Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi

TOKAT - Tokat'ta, yıllardır imece usulü Ramazana hazırlık yapan kadınları pandemi dolayısı bu geleneğe ara verdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kadınlar Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarına hız verdi. Önceki yıllarda imece usulü ile Ramazan ayına özel hazırlık yapan kadınlar pandemiden dolayı yalnız kaldı. Karşıbağ Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Çakmak (47), eskiden mahalli kadınlarla birlikte imece usulü ile Ramazan'a hazırlık yaptıklarını söyledi. Bugünlerde ise pandemiden dolayı sadece kızı ile birlikte iftar ve sahur hazırlığı yaptıklarını ifade ederek Çakmak, pandemiden dolayı kimsenin kimseye gidemediğine dikkat çekti.

Pandemi ime usulü hazırlık alışkanlığını değiştirdi

Çakmak, önceki yıllarda kadınların toplanarak imece usulü ile yufka, erişte, börek ve çeşitli hamur işleri açarak yardımcı olduğunu ifade ederek, "Bir gün birine, bir gün diğerine sıradan herkese yardımlaşma dayanışma olurdu Ramazan'a hazırlık yapardık. O yüzden şimdi pandemi olduğu için kimse kimseye gidemiyor, herkes kendi evinde bu işleri yapıyor. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz rabbim yardımcımız olsun, kendi hazırlığımızı kendimiz evimizde yapmaya çalışıyoruz"

Ramazan ayı hazırlıklarının ayrı bir heyecan olduğunu ifade eden Çakmak, "Ramazan ayına hazırlık ayrı bir güzel oluyor. Bunları yapmanın zorluğu yok zevkle yapıyoruz. Dolmalarımızı sardık, işkembemizi, mumbarımızı, kelle paçamızı temizledik doldurduk buzluğa koyduk, sahurlarda iftarlarda bol bol tüketeceğiz. Ben özellikle severek yapıyorum. Bizim kültürümüz zengindir, o yüzden ramazanın gelmesini dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi
Ramazanda imece geleneğine pandemide ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA

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