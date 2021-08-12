Pandemi, markaların sadakat programlarına talebini 5 kat artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi, markaların sadakat programlarına talebini 5 kat artırdı

Pandemi, markaların sadakat programlarına talebini 5 kat artırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yerli teknoloji şirketi Kaizen, Coca-Cola için geliştirdiği 'Daha Daha Platformu'nun, 7 ülkede daha kullanılacağını duyurdu.

Yerli teknoloji şirketi Kaizen, Coca-Cola için geliştirdiği 'Daha Daha Platformu'nun, 7 ülkede daha kullanılacağını duyurdu. Kaizen Teknoloji Başkanı Loran Özsahakyan, "Pandemi süreci sektördeki dijital dönüşümü hızlandırdı, 2021'de markalardan gelen talepler beş kat arttı" dedi. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Dijital çözümlerimizle Türkiye'de elde ettiğimiz başarıyı Coca-Cola gibi global bir markayla uluslararası pazarlarda yaygınlaştıracak olmanın heyecan, mutluluk ve gururunu bir arada yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

PANDEMİ ALIŞVERİŞ ALIŞNALIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Dijital çağda pek çok ürün ve hizmet için alternatiflerin hızla çoğalması, müşteri sadakatini markalar için giderek daha da kritik hale getiriyor. McKinsey'nin Amerika'da yaptığı bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 78'i pandemi sürecinde bugüne kadar tercih ettikleri mağaza ve markaların yanı sıra alışveriş şekillerini de değiştirdi. Bu durum, müşteri sadakat programlarının önemini daha da artırırken, bu alanda uzmanlaşan yerli teknoloji şirketlerinden de uluslararası hamleler geliyor. Müşteri sadakat programlarıyla oyunlaştırma ve sipariş çözümlerini büyük veri odağında sunan Kaizen Teknoloji, 2019 yılından başlayarak The Coca-Cola Company'nin global çözüm ortağı olarak geliştirdiği "Daha Daha Platformu"nun 7 ülkeye daha yaygınlaştırılacağını duyurdu. iOS, Android ve web versiyonları bulunan uygulama, Coca-Cola'nın milyonlarca tüketicisine doğrudan ulaşmasını, hediye ve fırsatlar sunmasını sağlıyor.

PANDEMİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaizen Teknoloji Başkanı Loran Özsahakyan, "Coca-Cola'nın insanları bir araya getirme geleneğinin izlerini taşıyan Daha Daha platformunun da aralarında bulunduğu çözümlerimizle birçok markaya hizmet veriyoruz. Pandemi süreci sektördeki dijital dönüşümü hızlandırdı, 2021'de markalardan gelen talepler beş kat arttı. Dijital çözümlerimizle Türkiye'de elde ettiğimiz başarıyı, Coca-Cola gibi bir markayla başka ülkelere de taşıyacak olmanın heyecan, mutluluk ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan bu tarz başarıların artması için, Coca-Cola örneğinde olduğu gibi, Türkiye'deki şirketlerin de üniversite ve girişimlere yatırım yapmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Kaizen Teknoloji Dijital Ürün Direktörü Rasim Tanrıverdi ise "'Change for Better/ Daha İyisi İçin Değişim' mottosuyla İTÜ Teknokent'te mobil odaklı tasarım ve teknolojiler geliştiren bir şirketiz. Tüketicilerin hayatlarını iyileştirme gayesiyle şirket içinden girişimler çıkarmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişimi önce insan odağında benimsiyoruz. Temel amacımız ekibimiz ve ekibimizin mutluluğu için değişimi kucaklamak ve bu yönde çalışmak" açıklamasında bulundu.


Pandemi, markaların sadakat programlarına talebini 5 kat artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Akar'dan hudut güvenliği ve Afganistan ile ilgili açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Erdoğan: 'İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor.'
Erdoğan: "İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Lionel Messi Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemi, markaların sadakat programlarına talebini 5 kat artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:17:00. #1.16#

title