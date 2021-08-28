Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemi değerlendirildi
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Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemi değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs pandemisi, bazı yeni uygulamaları da beraberinde getirdi.

Korona virüs pandemisi, bazı yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Bu özeliklerden bir de uzaktan çalışma..

Türkiye ve dünyada denenen uzaktan çalışma yöntemi bu süreçte daha iyi kavrandı ve benimsendi.

Uzaktan çalışmada personel ile işyeri bağı da çok önem arz etti.

Çalışanlar yavaş yavaş geride kalan bu süreci, çeşitli şekillerde

değerlendirdi. Kimi yola giden vaktini daha farklı değerlendirdiğini

söylerken kimi de makyaj, giyim gibi konularda rahat ettiğini söyledi.

Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemi değerlendirildi
Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemi değerlendirildi
Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemi değerlendirildi
Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemi değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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