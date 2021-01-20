PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAL FESTİVALE YOĞUN İLGİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAL FESTİVALE YOĞUN İLGİ

20.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:40
PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAL FESTİVALE YOĞUN İLGİ

PANDEMİ dönemimde sanal olarak düzenlenen müzik festivali sona erdi.

PANDEMİ dönemimde sanal olarak düzenlenen müzik festivali sona erdi. 5 gün süren ve Sertab Erener, MFÖ, Ceza, Athena ve Can Bonomo gibi ünlü isimlerin de sahne aldığı festivali toplam 200 bin kişi canlı izledi.

Koronavirüs nedeniyle, birçok festival ve etkinlik sanal ortama taşındı. Bu yılın ilk online müzik festivaline ilgi yoğun oldu. 5 gün süren festivalde Sertab Erener, Ceza, Can Bonomo, MFÖ, Manga, Pamela, Duman, Ceylan Ertem, Pentagram, Cem Adrian, Pinhani ve Fatma Turgut gibi isimler konser verdi. Konserleri toplamda 200 bin kişi canlı izledi.

Festivalin ilk gününde sahne alan Sertab Erener, "Bugün burada olabildiğimiz için çok mutluyum. Bu süreçte bu festivalin yapılıyor olması bir mucize. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.İkinci gün sahne alan Athena'nın vokalisti Gökhan Özoğuz da, "Bu zor zamanlarda böyle bir festival yapabilmek çok önemli." diye konuştu. 

Görüntü dökümü: -----------------Konserlerden görüntüler-genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Doğulu Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAL FESTİVALE YOĞUN İLGİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:01:06. #1.14#
title