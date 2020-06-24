Pandemi döneminde aşılar kesintisiz yapıldı
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Pandemi döneminde aşılar kesintisiz yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Esra Şahin, "İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinde pandemi ortaya çıktığından bu yana aşı işlemleri eksiksiz ve kesintisiz olarak devam ediyor.

24.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:50

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Esra Şahin, "İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinde pandemi ortaya çıktığından bu yana aşı işlemleri eksiksiz ve kesintisiz olarak devam ediyor. İnsanlarımız çekinmeden gelip aşı olabilir, çocuklarını aşı yaptırabilir." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının bulaşıcı hastalıklar için bağışıklık kazandırdığını ve çok önemli olduğunu söyledi.

Aşıyla, ölüm, sakatlık ve hastalık yapabilecek etkenlere karşı koruma sağlandığını belirten Şahin, aşının yapılmasıyla önleyici tedbir alındığını ifade etti.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla aşının farkındalığının arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bütün dünyada 'koronavirüsün aşısı bulunacak mı?' diye konuşuluyor. Yani Kovid-19 bulaşıcı hastalık olduğu için farkındalığını artmış oldu. Türkiye'de genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında 13 farklı hastalığa karşı aşılama programı yapıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde, kamu veya özel kurum farketmeksizin sağlık bakanlığıyla imzalanan taahhütnameyle tüm Sağlık Bakanlığı aşıları ücretsiz uygulanıyor. Bunun yanında toplumsal bağışıklığı oluşturmak için aşıyla ilgili yüzde 97'lik bir başarı yakalamak gerekiyor. Bu nedenle hedefimiz aşı oranlarını yüzde 97'inin üzerinde tutmak. Pandemi döneminde de hiç ara vermeksizin bu oranları tutturmak için gerekli çalışmaları yaptık. Bağışıklığın sağlanması için aşılama çok önemli."

"Aile sağlığı merkezlerinde her türlü önlem alındı"

Koronavirüs salgını döneminde insanların evlerinde kaldığını vurgulayan Şahin, bazı ailelerin pandemi döneminde çekince yaşadığını belirtti.

Şahin, koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra İstanbul'daki tüm aile sağlığı merkezlerinde her türlü önlemi aldıklarını anlatarak, "Merkezlerimizde hiçbir sıkıntımız yok. Bütün sağlık çalışanlarımız görev başında." diye konuştu.

Aile sağlığı merkezlerine kimsenin maskesiz giremediğini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezlerimizin hepsinde el dezenfektanlarımız mevcut. Merkezlerin temizliği ve havalandırmasına dikkat ediyoruz. Merkezlerimizde doğal havalandırma var. Eğer klima varsa bunu dış havadan alacak şekilde olmalı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Mümkünse MHRS üzerinden randevulu olarak hastalarımız geliyor. Bu sosyal mesafenin korunması için önemli. Kapalı alanda fazla toplanmayı istemiyoruz. Aile sağlığı merkezlerimize aşı için getirilen çocukları tek tek, bir ebeveyniyle içeriye alıyoruz. Yetişkinleri ise tek başına alarak aşılarını yapıyoruz. Merkezlerde gerekli tüm önlemleri almış durumdayız. İstanbul'daki aile sağlığı merkezlerinde pandemi ortaya çıktığından beri aşı işlemleri eksiksiz ve kesintisiz olarak devam ediyor. İnsanlarımız çekinmeden gelip aşı olabilir, çocuklarını aşı yaptırabilir. Çocuklar ve yetişkinlerin bir aşı takvimini vardır. Bu takvimin kesinlikle aksatılmaması gerekiyor."

"Aşı yapılması her dönem önemli"

Şahin, aşının korunabilen hastalıklarda sakatlık, ölüm oranlarını azaltmak çok değerli olduğunu kaydetti.

Çocuklara aşı yapılmasının her dönem önemli olduğunun altını çizen Şahin, "Aileler için çocuklar ne kadar önemliyse bizler içinde o kadar önemli. Toplumdaki sakat olmayan ve sağlıklı yaşama sahip olacak bireylerin gelişiminde aşı çok önemli. Bu yüzden aşıyla koruyabileceğimiz hastalıklara karşı lütfen çocukları aşıdan mahrum bırakmayın." dedi.

Pandemi döneminde aşılar kesintisiz yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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