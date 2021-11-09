Pancarköy' e Sağlık Evi ve Çocuk Parkımız hayırlı olsun…

Babaeski Pancarköy Sağlık Evi ile Valiliğimiz İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan Köy Meydanı düzenlemesi ve Çocuk Parkı Açılış Töreni ; 08 Kasım 2021 Pazartesi günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekili Sayın Selahattin MİNSOLMAZ, İl protokolü ve halkımızın birlikte katılımıyla gerçekleşti.

Gerçekleşen açılış törenlerinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekili Sayın Selahattin MİNSOLMAZ ve beraberindekiler ile birlikte ilk olarak açılışı gerçekleşen Pancarköy Sağlık Evini gezerek, köyümüze hayırlı olası temennisinde bulundular. Sağlık Evinin gezilmesinin ardından Vali BİLGİN, Milletvekili MİNSOLMAZ ve beraberindekiler ile birlikte Valiliğimiz İl Özel İdaresince Pancarköy' de yapımı tamamlanan Köy Meydanını ve Çocuk Parkını gezdiler. Vali BİLGİN ve Milletvekili MİNSOLMAZ, açılışı gerçekleşen parkımızda köy çocuklarımız ile hoşça vakit geçirerek, oyunlar oynadılar.

Pancarköy' de çocuklar gibi şendik…

İlimize ve köyümüze hayırlı olsun.

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