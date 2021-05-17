HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
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HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip düşerek yaralanan 8 çocuk babası Cemalettin Temel (37), kurtarma ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip düşerek yaralanan 8 çocuk babası Cemalettin Temel (37), kurtarma ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Temel, hastanede tedaviye alındı.

Hakkari kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ne pancar toplamaya giden Cemalettin Temel, ayağının kayması sonucu bir anda dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten kayalığa düşerek yaralandı. Temel, düştüğü yerde de mahsur kaldı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca da AFAD ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Temel, bulunduğu yerden kurtarıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle Temel'in sedye ile taşınması sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Temel, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI
HAKKARİ PANCAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, 3 SAATTE KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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