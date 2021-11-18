Pamukkale, sonbaharda da turistleri cezbediyor (3)

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonları arasında yer alan Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, sonbaharda da misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Pamukkale'ye dünyanın dört bir tarafından gelen gezginler, buradaki güzellikleri yakından görme şansı buluyor.

Kovid-19 salgını sonrasında normalleşme sürecinde ziyaretçi sayısının hızla artmasıyla yıllık 1 milyon turist hedefini 10 aylık süreçte geçen bölgeye kuzey ve güney kapılarından giriş yapan ziyaretçiler, antik kalıntıların arasından yürüyerek geçip, "Kleopatra Havuzu" olarak anılan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza ulaşıyor.

Antik çağdan itibaren termal tedavi merkezi olarak bilinen, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, yerli ve yabancı misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Hierapolis Antik Kenti yakınlarındaki Dinamit Tepesi'den yamaç paraşütüyle atlayış yapan adrenalin tutkunları, travertenler üzerinde eşsiz bir yolculuğa çıkıyor.

Ziyaretçiler, Pamukkale'de sıcak hava balonlarıyla çıktıkları 1500 metre yükseklikte, güneşin doğuşuna da tanıklık yapabiliyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, son dönemde Pamukkale'ye yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

Bölgede 2020 yılına göre yaklaşık 2 kat misafir ağırladıklarını belirten Şen, "Son dönemde Endonezya ve Güney Kore'den misafirlerimiz gelmeye başladı. Japonya'dan rezervasyonlar geliyor. Çin'in de açılmasını bekliyoruz. Böylelikle ziyaretçi sayıları olarak 2019 yılının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde ören yerinde gece aydınlatmasıyla birlikte gece müzeciliğin de başlamasıyla birlikte buraya gelenlerin tekrar ziyaret için gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Travertenleri gören misafirler buranın büyüsüne kapılıyorlar"

Ziyaretçilerin yaklaşık 2 bin yıl öncesinin tarihine giderek zaman yolculuğuna çıkmış hissine kapıldığını belirten Şen,"Burada Antik Tiyatro'da etkinliklere katılabilecekler, Cehennem Kapısını görecekler. Tarih boyunca Pamukkale özellikle şifa unsurlarıyla hep tedavi merkezi olmuş. İnsanlar buraya gelmişler. Zengin insanlar burada hayatlarını kaybettikten sonra da burada gömülmüşler. Antik kentte Anadolu'nun en büyük mezarlığı Hierapolis Antik Kenti'nde bulunuyor. Pamukkale'de 2 bin yıl öncesinden gelen suları tekrar kullanarak şifa dağıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonbaharda da bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Beyaz cennet'te görüldüğü gibi her yer bembeyaz. Pamukkale artık kültür turizmine çıkanların yaklaşık yüzde 90'ının ziyaret ettiği bir nokta haline geldi. Özellikle balon turu ve yamaç paraşütü sayesinde ciddi bir turizm çeşitliği oluyor. Kapadokya'dan sonra en fazla balon turu, Fethiye'den sonra da en fazla yamaç paraşütünün yapıldığı bir yer. Antik havuzun içinde adeta tarihin içinde yüzüyorlar. Travertenleri gören misafirler buranın büyüsüne kapılıyor."