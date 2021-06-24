Pam and Tommy filminin çekimleri sürüyor: Yıllar sonra yeniden plaj düğünü

BEYAZ BİKİNİPamela Anderson'ı Lily James'in, Tommy Lee'yi de Sebastian Stan'ın canlandırdığı filmin, plajda düğün sahnesi önceki gün çekildi.

BEYAZ BİKİNİ

Pamela Anderson'ı Lily James'in, Tommy Lee'yi de Sebastian Stan'ın canlandırdığı filmin, plajda düğün sahnesi önceki gün çekildi. Los Angeles'taki çekimlerde, Lily James, tıpkı Pamela Anderson gibi beyaz bir bikini, Sebastian Stan da damat Tommy Lee gibi bir mayo giydi. Pamela Anderson ile Tommy Lee, 1995 yılında Meksika'da bir plajda evlenmişti.

KALABALIK KADRO

Yönetmenliğini Craig Gillespie'nin üstlendiği Pam and Tommy adlı filmde, James ve Stan'ın yanı sıra Seth Rogen ve Taylor Schilling'in de bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.

ÇALKANTILI EVLİLİKTEN İKİ TANE ÇOCUKLARI VAR

İnişli- çıkışlı aşkları filmlere konu olan 53 yaşındaki Pamela Anderson ile 58 yaşındaki Tommy Lee'nin evliliklerinden şu anda 25 yaşında olan Brando Thomas ve 23 yaşında olan Dylan Jagger adında iki tane erkek çocukları bulunuyor. Birbirleriyle mutlu olamayan ama öte yandan birbirlerinden kolayca ayrılamayan Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin ilişkisi gerçekten de filmlere ve dizilere konu olacak türden. Resmi olarak evlilikleri 1995 ile 1998 arasında sürse de Anderson ile Lee'nin yollarını kesin olarak ayırması da tıpkı ilişkileri gibi çalkantılı oldu.

BİR AY İÇİNDE EVLENDİLER

Pamela Anderson'un yıldızı, yıllar önce "Sahil Güvenlik" dizisindeki cankurtaran kadın rolüyle parladı. Dünyanın birçok ülkesinde gösterilen bu dizi, kısa zamanda Anderson'a şöhret kapılarını açtı. Bu arada, Anderson müzisyen Tommy Lee ile tanıştı ve birbirlerine aşık oldular. Bir ay içinde evlenen sevgililer, hemen ilk çocuklarını yaptılar. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Her şey toz pembe giderken, birdenbire üzerlerine kara bulutlar indi. Hollywood da, Anderson-Lee cephesinden gelen haberlerle şoka uğradı.

PAM'İN YENİ SEVGİLİ BULMASINA DAYANAMADI

Tommy Lee, karısı Pamela'yı acımasızca dövüyordu. İlk zamanlar büyük olay olan bu dayaklar, gün geçtikçe önemini yitirdi. Gazeteler ve dergiler, Anderson'un yediği dayaklarla ilgilenmez oldular. Bu arada, Lee de sık sık başka kadınlarla görülmeye başlandı. Karı-koca, artık birbirlerinden tamamen kopmuşlardı.

PAM'İN EVE GERİ DÖNMESİNİ SAĞLADI

Herşey, Pamela Anderson'un kendine başka bir sevgili bulmasıyla yön değiştirdi. Anderson, bir filmde birlikte rol aldığı genç bir oyuncuyla büyük aşk yaşamaya başlamıştı. Onun bu hali, kocasının kıskançlık krizlerine girmesine sebep oldu. Özellikle Anderson'un yeni sevgilisiyle Miami'de bir havuz başında çıplak güneşlenirken çekilen resimleri, kocası Tommy Lee'nin aklını başına getirdi. Ne gerekiyorsa yapan Lee, iki ay gibi bir süre içinde karısını eve döndürmeyi başardı.

ONU GERÇEKTEN SEVDİ

Tabii ki yine mutlu günler başlamıştı. İlk evlendikleri günlerdeki gibi sorunsuz ve kavgasız bir evlilik yürütmeleri, sadece beş aylarını aldı. Ne yazık ki, Tommy Lee dayak atma alışkanlığından vazgeçmemişti. Bu arada ikinci çocuğuna hamile kalan Pamela, yine hergün dayak yemeye başladı. Bu durum, ancak ikinci çocuğun doğumuna kadar sürebildi. Anderson, oğlu iki aylık olunca eşyalarını toplayıp evi terketti. Ancak bir türlü boşanma gerçekleşmiyordu. Kocasını çok seven Anderson, onu boşamaya asla yanaşmadı.

YETİŞKİN ÇOCUKLARI VAR

Bu arada, çocuklar da babalarını sık sık görüyorlardı. Sonraki iki yıl boyunca, ara sıra görüşen Anderson ve Lee, yine barışma kararı aldılar. Ne de olsa iki çocukları vardı ve onların mutlu bir aile ortamına sahip olmaları lazımdı. Yine birleşen çift, aynı senaryoyu tekrar ettiler. Bir müddet iyi giden ilişki, sonunda yine dayakla bitti. Ama bu seferki, Anderson'u hastanelik edecek kadar sıkı bir dayaktı. ve genç yıldız, sonunda dayanamayıp polise gitti ve kocasından şikayetçi oldu. Önce boşandılar, sonrasında Tommy Lee yargılanıp hapise girdi. Rahat bir nefes alan Pamela Anderson, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşamaya başladı.

BU KEZ YOLLARI KESİN OLARAK AYRILDI

Ancak, Tommy Lee, iyi hali ve tavırları göz önünde bulundurularak kısa zamanda hapisten çıktı. Tabii ki en iyi davranışlarını eski karısı ve çocuklarına sergiliyordu. Garip bir şekilde birbirlerinden kopamayan Lee ve Anderson, ara sıra buluşmaya başladılar. Sonunda da bu çalkantılı ilişkiyi daha fazla sürdüremeyip yollarını kesin olarak ayırdılar.

İNŞAAT USTASIYLA EVLENDİ

Pamela Anderson, kısa bir süre önce inşaat işçisi Dan Hayhurst ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti. Şu anda ABD ile ilişkisini kesip memleketi Kanada'ya taşınan Anderson'ın beşinci evliliği oldu bu. Tommy Lee ile olaylı bir şekilde ayrılan Pamela Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.

Kaynak: Hürriyet