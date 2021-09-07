Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi son dakika! Eylül 2021 Palu ailesi son durumu Müge Anlı açıkladı!
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Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi son dakika! Eylül 2021 Palu ailesi son durumu Müge Anlı açıkladı!

Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi son dakika! Eylül 2021 Palu ailesi son durumu Müge Anlı açıkladı!
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Palu ailesi olayı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Palu ailesi konusu ele alınıyor. 21 Aralık'ta 'Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında aydınlatılan Palu ailesi olayı nedir?

Müge Anlı'da Palu ailesi olayı nedir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda konulardan biri de Palu ailesi olmaya devam ediyor.

PALU AİLESİ SON DURUM!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasına başlanmıştı.

12 Mart itibarıyla Melike Tanhal davası Sakarya'da görülüyor. Müge Anlı son gelişmeleri 17 Mart tarihi itibarıyla aktarıyor. Palu davasında 3. duruşma gerçekleşti. Meryem Tahnal cinayetinde, anne Havva Palu yaşı nedeniyle cezaevinden tahliye edildi.

7 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Meryem cinayetinin mahkemesi görülmeye başlandı.

Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi özeti - 17 Mart 2021 Palu ailesi son durumu Müge Anlı açıkladı!

PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?

Olaydan önce Palu ailesi şu kişilerden oluşuyor: Aslen Ordulu ancak yaşamlarını Kocaeli'nde sürdüren Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tanhal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem 'in 2 çocuğu oldu oldu: Melike ve Recep. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. Çiftin 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.

Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı

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Palu ailesi olayı nedir? Palu ailesi son dakika! Eylül 2021 Palu ailesi son durumu Müge Anlı açıkladı! - Haberler
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