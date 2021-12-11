Palandöken'de kayak ve snowboard keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Palandöken'de kayak ve snowboard keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu kayak ve snowboard keyfi yaşandı.

ERZURUM (İHA) - Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu kayak ve snowboard keyfi yaşandı.

Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde kayakseverler, güneşli havada kayak ve snowboard yaparak eğlencenin tadını çıkardı.

Palandöken'de bu hafta sonu itibariyle tamamen kayak sezonunun başladığını ifade eden bir otelin Genel Müdürü Ömer Akça, "Rezervasyonlarda geliyor, ilk misafirlerimiz geldi. Misafirlerimizin tamamına yakını yerli. Yabancı misafirlerimiz yılbaşı periyodunda gelecek. Şu anki rezervasyonlar beklentimizin üzerinde. Palandöken hariç Türkiye'de bir yerde kayak merkezinde kar tatili başlamadı. Palandöken'de başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Palandöken pistlerinde sıkıştırılmış yaklaşık 50 santimetre kar var. Bu durum misafirlerimizin düzenli ve güvenli bir şekilde kayak yapmalarını sağlıyor. Geçmişte yapılan uluslararası yarışmalardan dolayı güvenlik burada en ön plana alındı. Pandemi ile ilgili sosyal mesafe kuralları aynı şekilde devam ediyor. 12 saatlik kayakla misafirlerimize güzel anlar yaşatıyoruz" şeklinde konuştu.

Palandöken'de kayak ve snowboard keyfi

Palandöken'de kayak ve snowboard keyfi

Palandöken'de kayak ve snowboard keyfi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title