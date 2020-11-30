Pakistan'da muhalefet hükümet karşıtı mitinglerini sürdürüyor
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Pakistan'da muhalefet hükümet karşıtı mitinglerini sürdürüyor

30.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:36
Pakistan'da muhalefet hükümet karşıtı mitinglerini sürdürüyor

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceği uyarısına rağmen 11 muhalefet partisinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceği uyarısına rağmen 11 muhalefet partisinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan ve ilk mitinglerini 16 Ekim'de Gujranwala şehrinde gerçekleştiren 11 muhalefet partisi, 5'inci mitingleri için Pencap eyaletinin Multan şehrinde bir araya geldi.

Mitinge katılanlar arasında Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun kızı ve Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari'nin kız kardeşi Asifa Butto Zerdari, Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai ile çok sayıda politikacı ve aktivist bulunuyor.

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Emniyet yetkilileri gösteriye katılımları engellemek için mitingin yapılacağı Kila Kohna Kasım Bağ Stadyumu'nun çevresinde konteynerlerle önlemler alırken, yüzlerce kişi hakkında da Kovid-19 önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yaptı.

PDM destekçileri ise polisin kurduğu barikatları aşarak söz konusu stadyuma girdi.

Öte yandan, JUI-F lideri Rahman ile PPP lideri Zerdari'nin kız kardeşi Asifa Butto Zerdari de tepki olarak konteynerlerin üzerine çıktı.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı Navaz ise gün içerisinde yaptığı açıklamada, hükümet nereye konteyner koyarsa orada miting yapacaklarını söyledi.

Multan'da dün, aralarında eski Başbakanlardan Yusuf Rıza Gilani'nin oğlu Ali Kasım Gilani'nin de bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan gözaltılar üzerine PDM liderleri ise bedeli ne olursa olsun mitinglerini gerçekleştireceklerini açıklamışlardı.

Geçen hafta Multan yönetimi, Kovid-19 dolayısıyla PDM'nin miting yapmasına izin vermemişti.

Başbakan Han, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, PDM üyelerinin, ülkenin Kovid-19 etkisi altında sendelediği bir dönemde halkı topladığına işaret ederek bunu yapmayı sürdürürlerse hükümetin "tam kapanma" uygulamak zorunda kalabileceğini kaydetmişti.

PDM, 20 Eylül'de oluşturuldu

20 Eylül'de oluşturulan PDM hareketi, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) iktidara getirdiğini öne sürüyor.

PDM'nin gelecek haftalarda da ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılarına devam etmesi bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Ocak 2021'de başkent İslamabad'a yürüyüşe çıkmadan önce Başbakan Han'ın istifasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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