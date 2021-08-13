Pakistan'da bağımsızlığın 74. yılı için hazırlıklar sürüyor
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Pakistan'da bağımsızlığın 74. yılı için hazırlıklar sürüyor

Pakistan'da bağımsızlığın 74. yılı için hazırlıklar sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 74. yılı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 74. yılı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Ülke genelinde Muhammed Ali Cinnah tarafından 74 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, çeşitli etkinlikler için hazırlıklar yapılıyor.

Başta başkent İslamabad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde devlet binaları, iş yerleri ve diğer binalar, Pakistan bayrakları ve renkli ışıklandırmalarla süslendi.

Haftalar öncesinden bayrak satışları için İslamabad'ın çeşitli noktalarına tezgahlar kurulurken, cadde ve sokaklar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı.

Kutlamalar, bu yıl da geçen sene olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Buna göre, açık ve kapalı mekanlarda maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu olacak.

İkbal'in bağımsızlık yanlısı konuşması

İngiltere'nin sömürgesi Britanya Hindistan'ında Müslüman ahalinin haklarını savunmak için 1906'da kurulan Tüm Hindistan Müslüman Ligi (AIML), zamanla bağımsızlığı talep eden bir politika izlemeye başladı.

Muhammed İkbal, 1930'da Allahabad'da Tüm Hindistan Müslüman Ligi'nin açılış konuşmasında yaptığı konuşmada, Müslümanlar için ayrı ve bağımsız bir devletin gerekliliğine dikkati çekti.

İkbal'in bu konuşması, "Pakistan'ın kuruluşu yönünde ilk ciddi adım" olarak nitelendirildi.

23 Mart 1940'ta Lahor'da toplanan Tüm Hindistan Müslüman Ligi, Britanya Hindistan'ındaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talebini içeren Lahor Tasarısı'nı kabul etti.

Pakistan'ın isminin İngiliz yönetimi altında, o dönemde Müslümanların çoğunlukta bulunduğu eyaletlerin isimlerinden alıntılar yapılarak oluşturulduğu kanaati hakimdir.

Buna göre, Pencap'tan "P", Afganiye'den (Bugünkü adıyla Hayber Pahtunhva ) "A", Keşmir'den "K", Sindh'ten "S" harfleri ve Belucistan'dan "tan" eki alınarak "Pakistan" ismi oluşturuldu. ???????

14 Ağustos 1947'de bağımsızlık ilan edildi

Devam eden süreçte İngiltere'nin Hindistan'daki son Genel Valisi Lord Mountbatten, 3 Haziran 1947'de bölünmenin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bunun üzerine, AIML, Muhammed Ali Cinnah'ı Pakistan'ın Genel Valisi seçti ve Cinnah, 7 Ağustos'ta Yeni Delhi'den Karaçi'ye "Pakistan'ın ilk Genel Valisi" sıfatıyla geldi.

Britanya Hindistanı, 1947'nin 14 Ağustos'unu 15 Ağustos'a bağlayan gece resmen bağımsız olarak ikiye ayrıldı.

O tarihte, Kadir Gecesi 14 Ağustos'a denk geldiği için Pakistan'ın bağımsızlık günü 14 Ağustos olarak kabul edildi.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan bağımsız Pakistan'da ilk devlet başkanlığını, İngiliz Kralı'nı temsilen "Genel Vali" sıfatıyla AIML lideri Muhammed Ali Cinnah yaptı.

1956'dan sonra ise İngiliz Kralı'nın Pakistan Devlet Başkanlığı yasal olarak kaldırılarak, Pakistan Genel Valiliği yerine "Pakistan Cumhurbaşkanlığı" makamı oluşturuldu.

İlk cumhurbaşkanı ise 4'üncü Genel Vali İskender Ali Mirza oldu.

İlk başta Hindistan'ın doğu ve batısında Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde kurulan Pakistan, 1971'de ikiye ayrıldı ve Doğu Pakistan, "Bangladeş" adıyla bağımsızlığını ilan etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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