Pakistan'da "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 8 Kasım Karabağ Zafer Bayramı dolayısıyla "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçiliğince 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadim Rıza, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın zaferinin, uluslararası hukukun ve adaletin zaferi olduğunu belirterek, bu zaferle uluslararası düzene olan tehdidin de ortadan kaldırıldığını söyledi.

Farhadov, Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan hükümetine ve halkına siyasi ve manevi destek sağladığını belirtti.

Ankara ve İslamabad'ın, Bakü ile omuz omuza olduğunu vurgulayan Farhadov, bu zafere ulaşılmasında bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Resepsiyon da sahneye yansıtılan ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ zaferiyle ilgili açıklamalarına yer verilirken, Türk, Azerbaycan ve Pakistan ordusunun birlikte düzenlediği ortak tatbikatlardan da görüntüler gösterildi.

Türkiye ve Pakistan'a teşekkür

Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Farhadov, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Pakistan'a Azerbaycan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Ankara ve İslamabad'ın Bakü'nün daima yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın 30 sene boyunca barış için çağrıda bulunduğunu ifade eden Farhadov, Bakü'nün Karabağ ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını talep ettiğini hatırlattı.

Farhadov, Ermenistan ile uluslararası norm ve kurallar çerçevesinde barışı görüşebileceklerini belirterek, Ermenistan'ın uluslararası hukuka uyması halinde olumlu sonuçlar alınabileceğine işaret etti.

Türkiye ve Pakistan ile dostça ilişkilere sahip olduklarını anımsatan Farhadov, Pakistan ve Türkiye ile askeri alan başta olmak üzere tüm sahalarda her türlü konuyu görüştüklerini kaydetti.

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