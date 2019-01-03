Pakistan Başbakanı Han, Mevlana Müzesini Ziyaret Etti

PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı" dedi.

Bir dizi ziyaret için Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşlik ettiği Han, yetkililerden müzedeki eserler hakkında bilgi aldı. Mevlana'nın mezarı başında dua eden Han, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi, evimizin adı. Kitaplarını okudum. Mevlana, Sufizmin en büyük temsilcisidir" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Han'a, Mevlana'nın eserlerinde Divan-ı Kebir hediye edildi. Han, daha sonra kentten ayrıldı.

- Konya

Kaynak: DHA