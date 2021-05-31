Paket servis akşam saat kaça kadar açık? Paket servis sabah kaçta başlıyor?

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Paket servis saat kaça kadar yapılacak? Paket servis sabah kaçta başlıyor? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, paket servis saat kaça kadar olacak? Paket servis akşam kaça kadar? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek" dedi. Peki, Paket servis akşam saat kaça kadar açık? Paket servis sabah kaçta başlıyor?

PAKET SERVİS AKŞAM SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Yapılan açıklamalara göre:

"Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak.

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek."

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ GÜNCELLENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuştu. Alınan normalleşme kararları kapsamında; haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

TÜM NORMALLEŞME KARARLARI

- Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta için 22 ile sabah 5 arasında uygulanacak. Hafta sonu ise Cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama günleri, vaka ve vefat sayılarına göre yeniden düzenlenecek.

- Kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında masaya servis, 24'e kadar da paket servis olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecek.

- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark ve spor salonu gibi işletmeler, yarından itibaren sabah 07. 00 ile akşam 21.00 arasında çalışacak. Diğer işletmelerle ilgili uygulamalar sürecek.

- Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri, belirlenen şartlara göre 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

- Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecek.

- Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

- Kamuda süreç devam edecek.