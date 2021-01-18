Pakdemirli: "Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik"
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Pakdemirli: "Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik"

18.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:42

AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi'nde konuştu. (2)

Pakdemirli: 'Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik'
Pakdemirli: 'Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik'
Pakdemirli: 'Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik'
Pakdemirli: 'Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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