Pakdemirli: "Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik"
18.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:42
AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi'nde konuştu.
AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi
MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti 7. Olağan Manisa İl Kongresi'nde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram