Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı
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Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı

18.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:12
Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı

Denizli'de yasadışı yollarla ele geçirdikleri tarihi eserleri satmak isteyen şahısların aracına operasyon düzenlendi.

Denizli'de yasadışı yollarla ele geçirdikleri tarihi eserleri satmak isteyen şahısların aracına operasyon düzenlendi. Tarihi eserleri sakladıkları bölmeler akıllara durgunluk getirdi. Tarihi eserleri yedek lastiğin bulunduğu bölmeye gizledikleri ortaya çıktı.

Antalya'da yasadışı yollarla ele geçirdikleri çok sayıda tarihi eseri, 3 şüpheli Denizli'ye getirdi. Kentte tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelilerin bilgisini alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Bir süre fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin aracına Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesinde operasyon düzenlendi. Jandarma KOM ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramalarda tarihi eserlerin saklandığı noktaları tespit etti. Paha biçilemez eserleri sakladıkları yerler görenleri hayrete düşürdü. Tarihi eserlerin bir kısmı aracın yedek lastiğinin bulunduğu bölmeye gizlenmiş halde bulundu. Tarihi eser niteliğindeki vazonun içerisinde konulan sikkeler ise bir süpürge makinesine ait kutudan çıktı.

Onlarca tarihi eser ele geçirildi

Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 968 adet sikke, 81 adet tarihi obje, mermer başlı heykel ve tarihi vazo ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik olarak kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı
Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı
Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı
Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı
Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı
Paha biçilemez eserler süpürge kutusundan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:12:04. #1.15#
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