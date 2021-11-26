PAEM Eğitim Sonu Sınavı Sonuç Duyurusu

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb. ) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği" hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde 10 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu Eğitim Sonu sınav sonuçları için;

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