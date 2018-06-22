Özyürek: "Cumhur İttifakı'nı Herkese Anlattık"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili adayı Ahmet Özyürek, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Seçim çalışmalarının en aktif adayı olarak gösterilen Ahmet Özyürek, köyler, ilçeler ve il merkezinde bulunan mahallelerde tüm Sivas halkıyla bir araya gelmeye gayret gösterdi. Seçim çalışmalarında Özyürek,"Liderimizin de dediği gibi önce vatanımız ve milletimiz sonra biz düsturuyla Sivas'ı karış karış gezdik. Halkımızla görüşerek destek ve dua istedik. Cumhur İttifakı'nı herkese anlattık. Herkesten Cumhur İttifakı'nda adayımız Recep Tayyip Erdoğan hep birlikte birinci turda seçtirelim dedik. Nefsi hareket etmedik. Kapalı kapılar ardında İttifakı kötülemedik. Ama ülkemizin bekası için de MHP'nin güçlü bir şekilde TBMM'de olması için destek istedik. Sivas halkı da MHP'nin yiğit evlatlarını bağrına bastı. Her ortamda desteklerini açıklayan Sivaslılara teşekkür ediyorum" dedi.

Sivaslıların sandıklara sahip çıkacağını ve Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağına olan inancının tam olduğuna değinen Özyürek şunları kaydetti:

"Allah nasip etti sevdalı olduğum ve hakikaten inanılmaz aşırı derece Sivas milliyetçisi olduğum kendi baba ocağımdan milletvekili adayı oldum. Benim aday olmamda ki en büyük sebep açık ve net söyleyeyim; şahsım olarak hiçbir beklentim yok. Cenabı Allah'a hamd olsun ki, bizlere güç kuvvet vermiş. Bende diyorum ki bundan sonra bilgi ve birikimlerimi, tecrübelerimi sevdalı olduğum Sivas'ıma ve Sivaslılara vereyim. Cenabı Allah bunu bana nasip edecek. Çünkü yüreğimi gönlümü Allah biliyor. İnşallah 24 Haziranda Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir şekilde çıkar, bizlerde meclise gideriz. O zaman bir Sivas milletvekilinin Sivas'a ve Sivaslılara nasıl faydalı olduğunu ve nasıl hizmet ettiğini orada herkese göstereceğiz inşallah. Bunları hiç merak etmeyin. Ben kardeşinizim. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Ben Allah rızası için hizmet için yola çıktım. O yüzden de demin ifade ettiğim gibi cenabı Allah bunu bize nasip edecek. Sizlerde bana kefil olabilirsiniz." - SİVAS